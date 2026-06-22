野球は単なるスポーツではなく、ときに家族のあり方や子どもの成長、人生の選択にも大きな影響を与えます。本記事では、球児を見守る母、プロ野球選手、野球少年の親というそれぞれの立場から語られた3つの物語を紹介します。

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大神いずみ「中学高校野球の3年ずつは本当に短い。夕食どきの父・元木大介の小言が止まらない…中3になった次男、引退に向け最後の夏」

大神いずみさんは、元読売巨人軍の元木大介さんの妻であり、2人の球児の母でもある。2人の球児の母として伴走する大神さんが日々の思いを綴る。

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戸郷翔征「プロ野球で曲がりなりにもやってこられたのは聖心ウルスラ学園高での学びがあってこそ。赤点を取ったら部活動の練習をさせてもらえず…」

2023年大会でWBC日本代表メンバーに選出された読売ジャイアンツ・戸郷翔征選手は、初戦で大谷翔平選手に続く第2先発で登板するなど世界一に貢献...

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【タワマンに住んで後悔してる】「ここは東京よ。九州とは違うの」野球一筋だった小5息子がタワマン引っ越しをきっかけに入塾。1ヶ月後、周りとの差が気になった母は…（3）

九州から念願の東京転勤が叶い、憧れのタワマン生活を手に入れた渕上家。東京の生活に馴染めずにいた専業主婦の舞さんですが、小学5年生の息子・悠真くんが入った野球チームをきっかけに、同じタワマンの中階層と高...

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