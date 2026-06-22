タレントで歌手の北山宏光（40）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。Travis Japanの松田元太（27）との関わりについて語った。

北山は23年8月で「Kis−My−Ft2」を卒業し、ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）を退所。同年9月から、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所TOBEに所属している。

北山の前所属事務所での後輩にあたる松田は「大先輩ですよ」と関係を説明。「元と言うか…」と戸惑いを見せると、北山は「ややこしいわ！」と苦笑し、MCの「ハライチ」澤部佑は「先輩は先輩だから」とツッコミを入れた。

松田は「もちろんずっと先輩ですし」と言い直し、「Travis Japanが兄さん方（キスマイ）のバックにつくとか、ずっと直属でお世話になっていて」とグループ名は出さずに振り返った。

北山は「で、この間会ったら、“『ぽかぽか』ぜひ来てくださいよ”って言って。“えっ？いいの？”って」と松田に誘いを受けたと語り、「だから元太のおかげで今日来れた」とぶっちゃけて笑わせた。

松田も「ちょうど数週間前に飯行って」とその会話になったと証言。北山も「本当に何かご縁で」と目を細めた。