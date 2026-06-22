◇プロ野球セ・リーグ 阪神 2-1 DeNA(21日、横浜スタジアム)

交流戦後の最初のカードで無傷の2連勝とした阪神。21日のヒーローインタビューには、今季5度目の完投でチームを勝利に導いた郄橋遥人投手が登場しました。

20日の試合は雨天中止に。一夜明けたマウンドにあがった郄橋投手は、初回の先頭から連打を浴びるも、併殺打に取るなどで無失点の立ち上がりとします。その後もヒットは浴びるも、要所を抑えたピッチング。7回には味方のエラーからピンチを招き失点するも、9回を1人で投げきり、チームを3連勝に導きました。同日、巨人が敗れたため、阪神はこの勝利で再び単独首位に浮上しました。

そんな郄橋投手は、ここまで11試合に先発し、無傷の9連勝。開幕からの9連勝は球団にとって41年ぶりの快挙となっています。

勝ち星を積み重ね、苦手としていたヒーローインタビューも攻略した様子。ニッコリ笑みを浮かべながら登場すると、この日の勝利についても「点を取ってもらってるし、みんな守ってくれてるんで、みんなのおかげです」と仲間たちをねぎらいます。すでに5度の完投をマークしていることについても「長いイニング投げ切れてめっちゃうれしいです」とし、「ランナーを背負ってから粘れたっていうところと、いつも守備に助けてもらっているんで。粘れないところもあったんですけど、自分なりに粘れたんじゃないかと思います」と振り返りました。

その後も周囲やファンに感謝を語った郄橋投手。球場中に大きく手を振りながら、グラウンドをあとにしました。