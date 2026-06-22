元NMB48でタレントの梅山恋和（22）が、22日までにＸやインスタグラムを更新。写真集発売を報告した。

梅山は「梅山恋和2nd写真集『COCOIRO（ココイロ）』8月7日発売決定しました！」と報告。「私のお誕生日に発売することができてすごく嬉しいです！ 素敵なお写真たくさん撮っていただいたので色んな私を見てほしいです 皆さんぜひ！ チェックよろしくお願いします」と、夕日に照らされ、ボディーラインのシルエットがくっきりと浮かび上がり、腕で胸を隠すようなビキニショットなどを添えた。

同じく元NMB48で、グラビアで活躍中の本郷柚巴は「えっっっっっっっっど」と反応。ファンからも「風邪引くから服着て！！！」「大人になったねぇ」「シルエットからして美しい」「うめぴーこいわの本気を見た」といったコメントが寄せられた。

梅山は、16年に当時12歳でNMB48に加入。20年には、グループ史上最年少でシングルのセンターに起用されるなど、中心メンバーとして活躍。22年3月にファースト写真集「恋する人」を発売し、同4月に卒業した。