スピリチュアリストとして、さまざまな角度から読者のお悩みに答え、生きる指針を示してくれる江原啓之さん。現在は熱海に在住し、ていねいな暮らしをしながら日々「生きる上で大切なこと」を発信し続けています。『婦人公論』の連載「〈幸せぐせ〉を身に着けよう」。第53回は「娘の夫のことがどうしても好きになれず、家族の行事に誘われるのが苦痛」です。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

Q 娘の夫のことがどうしても好きになれず、家族の行事に誘われるのが苦痛

Ａ）我慢して参加する

Ｂ）理由をつけて断る

あなたが嫌いなように相手も…

娘の夫、つまり婿との相性がよくない、もっと言えば、好きになれず会うのも苦痛、という方はいらっしゃるでしょう。幸いにして婿との相性がいい方も、ぜひ一緒に考えてみてください。

あなたの娘は、孫の節句を祝う会やら、お正月の食事会やら、娘家族の行事にたびたびあなたを誘ってくれます。ところがあなたは、娘や孫と過ごせるのはいいけれど、そこに相性の悪い婿がいるなら参加したくないというのが本音です。

Ａは、波風を立てぬよう本音を隠し、我慢して行事に参加する。Ｂは、心から笑顔になれるわけではないし、いっそ理由をつけて誘いは断り、婿と会わないようにする。さて、どちらが幸せぐせでしょうか？

最初に申し上げておきましょう。「あなたが嫌いだと思っている相手も、あなたのことを嫌いかもしれません」。つまりあなたが婿のことを好きになれないように、婿のほうもあなたを好きではない、という可能性はあります。それでも彼は妻や子のために我慢して、義理の親であるあなたと付き合っているのかもしれませんよ。

婿と友だちは違う

そう考えたら、幸せぐせがどちらかはわかるのではないでしょうか。答えはＡです。

もし嫌いな相手が友だちならば、我慢などせず、理由をつけて断り続け、付き合いをフェードアウトしていくのが良いかもしれません。でも今回の相手は友だちではなく婿。義理であっても家族です。

私はつねづね、家族の「儀礼」つまりしきたりや行事は、先祖との絆を深める機会として重要なものであるとお話ししています。お嫁さんが「盆暮れ正月に、夫の実家に帰省したくない」といった本音を語ることがありますよね。立場は違えど、本質は今回と同じ。あなたがお姑さんの立場なら、たとえ相性が悪くても、夫の実家に顔を出すのは家族としての礼儀だと思うのではありませんか？

それに、自分と相性が良くて、心から笑顔になれる相手としか付き合わない、それ以外の人とは儀礼的なお付き合いもイヤだなんて、あまりに大人げない。まるで好きな人しかいない夢の国で暮らしたい、と想像するようなものです。

人は自分の視点で物事を考えますから、「人を好きになったり、嫌いになったりする権利を自分だけが持っている」と、無意識に思いがち。それ自体は仕方のないことですが、相手のことを思いやれないのは幼稚な考え方と言えます。最初に申し上げたことをもう一度思い出してみてください。婿のほうも、あなたのことが嫌いかもしれません。

相手視点で見てみれば、自分がいかに傲慢かということに気づけるはず。そのうえで「私のことが嫌いかもしれないのに、わざわざ家族の行事に声をかけてくれるなんて」と考えてみたらいかがでしょうか。「断るなんて申し訳ない。ある程度は付き合わなくちゃね」と割り切れるのではありませんか？ 多少の我慢はお互い様。短時間の儀礼を果たせば、娘や孫だって喜ぶのです。

私はよく、他人でも家族でも、腹六分の付き合いが丁度良いと言っています。つまり距離感をもって儀礼を果たすべきということ。「腹六分って、だいぶ食べ足りないですけど？」と思うでしょうが、満腹でなければダメ、というのは強欲です。



（イラスト：大野舞）

冠婚葬祭は出席を

とはいえ、娘家族に誘われた行事に何もかも出席しなくてはいけない、というわけでもありません。たとえば、孫のお宮参りや七五三、ひな祭りといったお祝い事、冠婚葬祭は「儀礼」と言えますから、出席したほうがいいでしょう。孫も、節目のお祝いにおばあちゃんがいないと悲しむのではないでしょうか。

一方で、ちょっとした旅行や「美味しいものをお取り寄せしたから食べに来ない？」程度の誘いなら、「体調が悪いから今回はやめておくわね」「予定があるのよ」とかなんとか、理由をつけて断ってもいいと思います。

また、気に入らない婿となるべく話をして、少しでも仲良くなろうと考える必要はありません。しょせん婿は婿。自分の夫ではないのですから、心の底から好きにならなくてもいいのです。

もしかすると、婿が気に入らないという気持ちの根底には、娘かわいさの親心があるのかもしれません。「娘に対する態度が横柄じゃないかしら」とか、さらに言えば「もっといい人と結婚できたかもしれないのに」などと思ってはいませんか。

ですが、口出しは余計なことだと心得て。どんな人であっても娘が好きで選び、自らの責任で結婚した相手です。夫婦のことは放っておくのが、母娘にとっての幸せぐせなのです。



（イラスト：大野舞）