北村匠海さんが教師役で主演する学園ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系、月曜午後9時〜）の最終話が6月22日に放送される。

【写真】奈未は異動する朝野に…

原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。ドラマは、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。

北村さん演じる新米高校教師の朝野が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。北村さんは地上波連続ドラマ初主演で、教師役も初めて。

主題歌はVaundyさんの『イデアが溢れて眠れない』

＊以下、6月22日放送回のネタバレを含みます。

最終話あらすじ

朝野峻一（北村匠海）が新任教師として若狭水産高校に赴任してきてから15年。廃校の危機を乗り越え、若狭小浜高校と統合し、若狭小浜高校海洋科学科として存続。

そのような状況の中、生徒たちが継承してきた「宇宙食サバ缶プロジェクト」がＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）に認証され、みんなの夢がついに現実となる時が近づいていた。

いよいよ、ISS(国際宇宙ステーション)に向けて、鹿児島県にあるＪＡＸＡ種子島宇宙センターから発射される補給船に「宇宙食サバ缶」が乗せられることが決まったのだ！



（『サバ缶、宇宙へ行く』／(c)フジテレビ）

宇宙に飛び立つところを藤倉彩花（池端杏慈）、水谷結（南琴奈）、吉瀬乃愛（蒼戸虹子）、桜庭美咲（横田真子）の５期生の生徒たちに見せたいと願う朝野の元に、浜中道夫（三宅弘城）、和子（村川絵梨）の2人が、田所明正(八嶋智人)ら小浜の人々から集めてきたカンパ金を持ってくる。

思わぬ連絡が

「この町のみんなで生徒らを送り出したろう」という熱い気持ちが込められていた。その気持ちを受け取り、朝野と５期生は種子島へと向かう。

しかし、種子島に到着した朝野たちに、ＪＡＸＡの木島真（神木隆之介）から思わぬ連絡が入り…。

一方、プロジェクトを立ち上げた１期生で今は若狭小浜高校の教師、菅原奈未（出口夏希）は、学校から教育委員会へ異動する朝野に、「…先生にさ、まだちゃんと言えてなかったよな」と話し始める。

15年の歳月をかけ、数々の試練を乗り越えてきたサバ缶は、関わってきたすべての人たちの思いを乗せて、いま宇宙にたどり着こうとしている。そして、遂に宇宙飛行士が食する瞬間が――。