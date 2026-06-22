堺雅人さん主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが7月26日から始まるのを前に、2023年に放送された第1シーズンの再放送が決定しました。

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再放送は6月27日深夜からスタートし、第1シーズンを一挙放送予定。

2023年放送の『VIVANT』は無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」でも期間限定配信中。また第2シーズンの放送に合わせ、出演者のトークショーやファンミーティングなどさまざまなイベントが企画されています。

アンコール放送が決定

『VIVANT』第1シーズンの再放送は、6月27日（土）深夜からスタート。7月6日（月）の第10話（最終話）の放送では、2023年の放送時に流れたラストシーンで使用されたカットを今回限定で見ることができます。このカットは配信では見ることができない貴重なカットだそう。

TBSは「まさに、この時から、新たな冒険が始まっていたことを思わせるそのシーンが、第2シーズンにどうつながっていくのか、地上波限定のラストシーンも含め今回のアンコール放送をお楽しみいただきたい」としています。

新シリーズ放送直前「VIVANT」第1シーズン一挙放送ＳＰ

※放送はすべて関東ローカル

第1話：6/27(土) 25:58〜28:00

第2話：6/28(日) 25:58〜27:29

第3話：6/29(月) 26:05〜27:23

第4話：6/30(火) 26:43〜27:45

第5話：7/1(水) 26:05〜27:24

第6話：7/2(木) 26:05〜27:08

第7話：7/3(金) 26:45〜27:46

第8話：7/4(土) 25:58〜27:01

第9話：7/5(日) 26:28〜27:56

第10話：7/6(月) 25:35〜27:07

前作までのあらすじ

丸菱商事に勤める乃木憂助は、誤送金された130億円を取り戻すべく、送金先であるバルカ共和国へ向かった。

バルカで爆発事件に巻き込まれた乃木は、爆破犯に間違えられ、バルカ警察に追われる羽目となる。現地で出会った公安警察の野崎守（阿部寛）と医師の柚木薫（二階堂ふみ）と共に、乃木はバルカを脱出するために奔走する。

しかし、それは偶然ではなかった。

乃木の本当の顔は自衛隊直轄の非公認組織「別班」の諜報員であり、国際的なテロ組織“テント”を追うためにバルカに潜入していたのだ。別班の仲間と合流し、テントのリーダーにつながる情報を集めていく乃木だったが、そこで自らの残酷な運命と対峙することになる。

テントのリーダーであるノゴーン・ベキ（役所広司）は、生き別れた実の父親であるという真実に直面する乃木。そんな運命に立ち向かい、自らの手で、ベキを暗殺することになる。

そして――全てが落着したかに思えた乃木の前に、再び赤い饅頭が置かれることとなる――。

第1シーズンの各話おさらい記事はこちら