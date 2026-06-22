現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十四回「軍師官兵衛！」が放送に。

【写真】小一郎の義父・安藤守就も緊張した面持ちで…

その放送後に流れた第二十五回「変事の予兆」の予告が話題になっています。

＊以下第二十四回のネタバレを含みます。

＜第二十四回のあらすじ＞

村重（トータス松本）に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。

籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。

妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。

信長（小栗旬）への取り次ぎを任された小一郎は、だしに官兵衛への伝言を託す。

無駄な血を流さず戦が終わると思われたやさき、驚きの事態が！ 状況は一変し――。

次回予告

＊以下、NHK公式Youtubeに流れた次回予告より

信長が何者かに語りかける姿と、光秀の横顔が並んで映し出される。

画面中央には「『運命の本能寺』編 開幕！」の文字が。

場面は変わり、太鼓の音とともに始まったのは相撲。

林秀貞（諏訪太朗）が対戦相手の森乱（市川團子）に挑むものの、組み合った直後にあっけなく投げ飛ばされてしまう。

その様子を見ていた信長は冷たく一言。

「うぬは追放じゃ」

秀貞は「たかが相撲で…」と許しを請うが、信長は「失せよっ！」と一蹴するのだった。

信長の一言に凍りつく家臣たち

画面に映し出されたのは「粛正が始まる――なぜ？」の文字。

秀吉と小一郎は複雑な表情を浮かべている。

「上様〜！」と叫ぶものの、両脇を抱えられるようにして連れ出される秀貞。

その異様な光景に家臣たちの間にも緊張が走る。

柴田勝家（山口馬木也）は険しい表情を浮かべ、丹羽長秀（池田鉄洋）は恐怖を押し殺すような面持ち。

そして画面には、目を見開いて驚いた様子の光秀が映し出される。

次なる標的は誰なのか…

佐久間信盛（菅原大吉）もまた、うつむいたまま言葉を失っている。

さらに、市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）は不安げな表情で信長を見つめる。

安藤守就も、ただならぬ空気を察した様子だ。

そして最後に映る信長。

誰かへ鋭い視線を向けながら、「次は…」と言い放ったところで予告は幕を閉じる。

果たして、信長が重臣たちに下した冷徹な宣告の理由とは…。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。