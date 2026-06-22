BONNIE PINK

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　BONNIE PINKが、メジャーデビュー30周年の締めくくりとして、オールタイムベストアルバム『BONNIE PINK ALL TIME BEST “Grow”』を8月26日にリリースする。

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　本作は、Side A、Side Bからなる2枚組全38曲を収録予定。Side Aはシングルカットされた楽曲で構成され、トーレ・ヨハンソンとタッグを組んだ「Do You Crash?」「Heaven’s Kitchen」や「Tonight, the Night」、「Private Laughter」、「Last Kiss」、タイアップ曲である「LOVE IS BUBBLE」、「鐘を鳴らして」、「Water Me」、「A Perfect Sky」などが収録される。

　Side Bは、“裏ボニー”をテーマに、今まで全楽曲の作詞作曲を行いリリースした13枚のアルバムの中から選曲した19曲が収められる。

　また、初回限定盤には2025年9月21日のデビュー記念日にLINE CUBE SHIBUYAで行われたライブを約2時間収録したBlu-rayが付属する。

（文＝リアルサウンド編集部）