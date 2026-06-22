４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れにが２２日までに自身のインスタグラムを更新。３３歳の誕生日を報告した。

２１日に誕生日を迎えた高城は「３３歳になりましたー！！！！」と報告。「３３」の飾りが刺さったメンバーカラーの紫を基調とした誕生日ケーキを手に、「ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」の文字のカチューシャを頭に着け「自分らしく！いつも笑顔で！幸せで！」と笑顔のショットをアップした。

「ゾロ目なので縁起よくっ たくさんの奇跡に出会えますように」と願いを込め、「３３歳もみんなと楽しく過ごしたいなっ！お仕事頑張りたいなっ！」と意気込みを記した。さらに「みんなよろしくねっ 出逢ってくれてありがとう！まま、ぱぱ！産んでくれてありがとう！」と感謝の言葉をつづり「＃３３歳」とハッシュタグで締めた。

この投稿には「れにちゃんお誕生日おめでとう」「れにちゃんの笑顔、幸せがモノノフの誇りだＺ」「生まれてきてくれてありがとう、れにちゃん」「れにちゃん！可愛すぎる！めっちゃキラキラしてるね！」「私の推しはずっとれにちゃん」などのコメントが寄せられている。