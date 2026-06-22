ホラン千秋、金髪からイメージチェンジ 爽やか新ヘアに「透明感が増してる」「お手本のようなハンサムショート」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】タレントのホラン千秋が6月21日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジを報告し、反響が寄せられている。
【写真】37歳美人タレント「かっこよくてドキッとした」久しぶりの黒髪ショート姿
ホランは「髪を黒くしました」とつづり、写真を投稿。今までの金髪からガラッと印象を変えた黒のショートヘアースタイルで笑顔の姿を披露した。また、「夏の間は黒で過ごします」と宣言している。
この投稿には「金髪も黒髪ショートも似合ってます」「お手本のようなハンサムショートですね」「かっこよくてドキッとした」「透明感が増してる」「笑顔がとても素敵」「黒髪だと更に若返って見えます」「黒髪しっくりくる」「最高の美しさ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳美人タレント「かっこよくてドキッとした」久しぶりの黒髪ショート姿
◆ホラン千秋、久しぶりの黒髪披露
ホランは「髪を黒くしました」とつづり、写真を投稿。今までの金髪からガラッと印象を変えた黒のショートヘアースタイルで笑顔の姿を披露した。また、「夏の間は黒で過ごします」と宣言している。
◆ホラン千秋の投稿に反響
この投稿には「金髪も黒髪ショートも似合ってます」「お手本のようなハンサムショートですね」「かっこよくてドキッとした」「透明感が増してる」「笑顔がとても素敵」「黒髪だと更に若返って見えます」「黒髪しっくりくる」「最高の美しさ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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