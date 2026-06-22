【父の日】第2子誕生の大谷翔平、幼少期の父子ショットをMLB公式が公開「かわいい〜」「そっくり」「この子がこんなBIGになるとは」

【父の日】第2子誕生の大谷翔平、幼少期の父子ショットをMLB公式が公開「かわいい〜」「そっくり」「この子がこんなBIGになるとは」