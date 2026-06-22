【父の日】第2子誕生の大谷翔平、幼少期の父子ショットをMLB公式が公開「かわいい〜」「そっくり」「この子がこんなBIGになるとは」
米大リーグ（MLB）の公式Xが「父の日」の21日に更新され、幼少期のドジャース・大谷翔平（31）と父・徹さんの2ショットが公開された。
【写真】「かわいい〜」「そっくり」父・徹さんと幼少期の2ショットが公開された大谷翔平
前日20日に妻・真美子さんが第2子を出産したことを発表し、世界中から祝福を受けていた大谷。投稿では、「Shohei Ohtani with his dad! #FathersDay」のコメントとともに、あどけない表情でカメラを見つめる幼少期の大谷と、頬を寄せ優しい笑みを浮かべる徹さんの写真が投稿された。
さらに写真の説明として、「Shohei Ohtani and his dad pose for a photo while wearing short-sleeve blue shirts and shorts」（大谷翔平と父が、半袖の青いシャツと短パン姿で写真撮影に応じた）とつづられている。
ファンからは「流石親子、父上にそっくり」「この子がこんなBIGになるとは想像もつかなかったでしょうね」「かわいい〜」などの声が寄せられている。
【写真】「かわいい〜」「そっくり」父・徹さんと幼少期の2ショットが公開された大谷翔平
前日20日に妻・真美子さんが第2子を出産したことを発表し、世界中から祝福を受けていた大谷。投稿では、「Shohei Ohtani with his dad! #FathersDay」のコメントとともに、あどけない表情でカメラを見つめる幼少期の大谷と、頬を寄せ優しい笑みを浮かべる徹さんの写真が投稿された。
ファンからは「流石親子、父上にそっくり」「この子がこんなBIGになるとは想像もつかなかったでしょうね」「かわいい〜」などの声が寄せられている。