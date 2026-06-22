男性4人組「モナキ」が22日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会に出席した。

23日から発売する5種の新作フラッペをPR。じんは「見ただけでもワクワクするカラフルさ。カラフルといえばモナキ、モナキといえばカラフルですので、ぴったりなんじゃないかな」とメンバーのイメージカラーになぞらえてアピールした。

フラッペにちなみ、最近ひやっとした“ひんやり”エピソードを聞かれると「ケンケンに間違えられて、ケンケンのフリをしました」と回答。食事に行った際、会計で若い女性店員に「モナキさんですか？」と声をかけられ、笑顔で応じたものの「ケンケンさんですよね？」と言われたという。とっさにケンケンのふりをしてその場を後にしたが、「僕は凄く人がいいので、うそがつけない」とらしさ全開のコメントで笑わせた。

おヨネは「マネジャーの車の中にスマホを忘れてしまった」というエピソードを披露。連絡を取るのに苦労したあげく「最終的に事務所に行って、スタッフさんに助けていただいた。身の毛がよだちました」と振り返った。

イベントでファンと写真を撮る際に「社会の窓が全開だった」と明かしたのはケンケン。「見事にSNSで拡散されてました」と恥ずかしそうに語ったそばから、じんが「昨日も半開だった」と暴露。「僕は人がいいので、とっさにエレベーターの中で“その窓、通気性良すぎだよ”と。ことなきを得ました」とフォローする余裕も印象づけた。

一級建築士の資格を持つ元エリート会社員のサカイJr.は、関係者とあいさつする際に「前職の会社名と本名が出そうになる」と吐露。ケンケンが「関係者の方だから、公には出ないし本名出てもいいんじゃない？」と語りかけると「1回言っちゃうと、どうなるか分からないよ」と元社会人ならではの真剣な表情を見せていた。