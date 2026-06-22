モナキ・ケンケン、決め顔も披露もじんがバッサリ「笑顔が下手！」 社会の窓が全開だった秘話も
純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキ（じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネ）が22日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会に参加。快進撃を続けるモナキにとって、初の企業のPRイベントとなった。
【写真】まさかのハプニングを告白するケンケン
PRイベントは初となったモナキ。サカイJr.は「ドキドキしますね。とてもありがたいのでなるべく緊張しないようにお話できればと思います」とさわやかに話した。商品ラインアップを見たじんは「まず最初に思ったのが見た目の楽しさカラフルさ。というところかなと思いました。ワクワクするような気持ちになるものでした。カラフルと言えばモナキ、モナキといえばカラフルですので、ぴったりなんじゃないかな」と胸を張った。果肉感あふれる商品におヨネは「上品さを感じるような商品だなと思った。上品といえばモナキ、モナキいえば上品ということで」とにんまりだったが、ケンケンは「我々に上品さありますか？」と苦笑いを浮かべていた。
商品にかけて、最近の“ひやっとした体験”を話すことに。ケンケンは「社会の窓が全開だった」とフリップに書いた。イベントの撮影タイムで、社会の窓が全開だったそう。休憩時間に気付いたそうで「そっと閉じた。『まぁ、気づかれないだろう』と思ったら見事にSNSで拡散されていました」と照れ笑いを浮かべていた。
また、イベントでは“決め顔対決”を行うことに。じんが審査員で、残る3人が勝ち抜き戦を行った。トップバッターを務めたケンケンはメロンフラッペを飲み「メロンフラッペでメロンメロン」と決め顔をした。じんは「本当に笑顔が下手！」とばっさり切ったが「ケンケンちゃんの笑顔に初々しさが出てきた。みずみずしいというコンセプトにフレッシュさは合っているかな」と称えた。
最終決戦はケンケンvsサカイJr.に。ストロベリーフラッペを飲んだケンケンは「この夏、甘酸っぱい一期一会の思い出を！」とアピールしたが、甘がみだった。照れるケンケンにじんは「甘酸っぱかったですね。こっちがヒヤヒヤしました。そういう意味ではコンセプトに合っている」とフォロー。軍配はケンケンに上がり、ケンケンは「まさか甘がみをして、しょうもないオヤジギャグも言って優勝するとは思わなかった」とはにかみながらも「フラッペを飲んで、さわやかな気持ちで夏を迎えたいと思います！」と最後はさわやかな笑顔で話していた。
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で発売（※ストロベリーを除く）する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場し、移り変わる季節の果実を楽しめる。
【写真】まさかのハプニングを告白するケンケン
PRイベントは初となったモナキ。サカイJr.は「ドキドキしますね。とてもありがたいのでなるべく緊張しないようにお話できればと思います」とさわやかに話した。商品ラインアップを見たじんは「まず最初に思ったのが見た目の楽しさカラフルさ。というところかなと思いました。ワクワクするような気持ちになるものでした。カラフルと言えばモナキ、モナキといえばカラフルですので、ぴったりなんじゃないかな」と胸を張った。果肉感あふれる商品におヨネは「上品さを感じるような商品だなと思った。上品といえばモナキ、モナキいえば上品ということで」とにんまりだったが、ケンケンは「我々に上品さありますか？」と苦笑いを浮かべていた。
また、イベントでは“決め顔対決”を行うことに。じんが審査員で、残る3人が勝ち抜き戦を行った。トップバッターを務めたケンケンはメロンフラッペを飲み「メロンフラッペでメロンメロン」と決め顔をした。じんは「本当に笑顔が下手！」とばっさり切ったが「ケンケンちゃんの笑顔に初々しさが出てきた。みずみずしいというコンセプトにフレッシュさは合っているかな」と称えた。
最終決戦はケンケンvsサカイJr.に。ストロベリーフラッペを飲んだケンケンは「この夏、甘酸っぱい一期一会の思い出を！」とアピールしたが、甘がみだった。照れるケンケンにじんは「甘酸っぱかったですね。こっちがヒヤヒヤしました。そういう意味ではコンセプトに合っている」とフォロー。軍配はケンケンに上がり、ケンケンは「まさか甘がみをして、しょうもないオヤジギャグも言って優勝するとは思わなかった」とはにかみながらも「フラッペを飲んで、さわやかな気持ちで夏を迎えたいと思います！」と最後はさわやかな笑顔で話していた。
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で発売（※ストロベリーを除く）する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場し、移り変わる季節の果実を楽しめる。