純烈の弟分として４月にデビューした４人組グループ・モナキが２２日、都内でファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会に登場した。

２３日から発売されるフラッペに合わせ、最近ひやっとしたことを聞かれると、じんは「ケンケンに間違えられてケンケンの振りをしました」とまさかの告白。「メンバーにはもう打ち明けたんですけど、先日、とあるご飯屋さんでお会計した時に、若い女性の店員さんが、最後にすっごいキラキラした笑顔で『モナキさんですか？』って。すごいうれしかったんで『そうですよ』って言ったら、そのあとにもっときらきらした顔で『そうなんですね！大好きなんです！ケンケンさんですよね？』って言われたんですよ」と苦笑いで明かした。

その後は「めちゃくちゃ気まずくなって、違うともいえなくなって、『ケンケンです』って言ってその場を立ち去った」といい、「ちょっとずっと胸が痛くてヒヤヒヤしていた。打ち明けられてほっこりしました」と笑わせた。ケンケンは「僕のまねをして装ったって僕がヒヤヒヤしましたよ。変なことしてないかなと思って」と突っ込んでいた。