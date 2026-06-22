女優の田中美里（49）が22日までにインスタグラムを更新。デビュー前の10代当時の写真を公開し、反響を呼んでいる。

田中は自身がパーソナリティを務めるbayfm「Cruisin’before noon」の20日放送で、「私、坊主願望があるんですよ。ベリーショートとかすごく好きで、役者の仕事をしていなければすっごく短く髪の毛をカットしたいっていう気持ちが常にあります」と明かし、東宝シンデレラオーディションを受けた19歳当時の自身の姿についても話していた。

今回、「デビュー前の18、19歳くらいのベリーショートの私がこちらです」とその写真をアップ。「10代に見えないけど、10代です（笑）懐かしのG−SHOCKも」とベリーショートヘアに白いTシャツ、黒いロングパンツ、そして黒いG−SHOCKを腕にはめたボーイッシュなスタイルを紹介し、フォロワーからは「可愛すぎるっ」「格好いい！凜々しい！」「脚の長さが尋常じゃない」「きゃあ 足長い！！！！」「同世代ですが、当時こんなに脚が長くてベリーショートの似合う女性は見たことがありませんでした！本当に素敵」といった絶賛コメントが相次いだ。