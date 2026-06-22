ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』が、2026年最大のオープニング成績で北米映画興行の週末No.1を獲得した。北米4425館で公開され、週末3日間（6月20日～22日）の興行収入は1億6000万ドル。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を超え、今年最高のスタートだ。

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これは『トイ・ストーリー』シリーズとしても史上最高の滑り出しで、前作『トイ・ストーリー4』（2019年）が保持する歴代記録1億2090万ドルを大きく更新。アニメーション映画としても、『インクレディブル・ファミリー』（2018年）の1億8268万ドルに次ぐ歴代2位の初動となった。

海外市場では1億5200万ドルを稼ぎ出し、世界オープニング興収は3億1200万ドル。週末3日間の成績としては、同じく『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を抜いて今年最大の数字となった（同作の世界初動興収は3億7250万ドルだが、ここには週末3日間以外の数字が含まれている）。

本作は、『トイ・ストーリー』シリーズ7年ぶりの続編。バズやジェシーたち、おなじみのオモチャたちの持ち主ボニーが、子ども向けタブレット「リリーパッド」に夢中になり、仲間のピンチを悟ったウッディが戻ってくる……。監督はシリーズ全作に携わる重鎮アンドリュー・スタントン＆新鋭ケナ・ハリス。

ピクサーは今年、『私がビーバーになる時』をオリジナル作品として久々のヒットに導いており、本作で劇場でのブランド回復を再び印象づけた。今後、ディズニー作品としては『インサイド・ヘッド2』（2024年）や『ズートピア2』（2025年）に続く世界興収10億ドル超え、またシリーズ最高興収である『トイ・ストーリー4』の10億7384万ドルを上回れるかどうかが焦点となる。

観客動員は約1150万人で、コロナ禍以降のファミリー映画としては『インサイド・ヘッド2』の約1220万人に次ぐ規模。男女比は女性57%・男性43%で、ファミリー層を中心に、女性客と母親層の強さが目立った。IMAXをはじめとするプレミアムラージフォーマット上映もチケット売上の31%を占めており、需要の大きさを示している。

効果的だったのはSNSを軸にした宣伝戦略で、リーチ数は『インクレディブル・ファミリー』を上回り、テイラー・スウィフトが提供した主題歌「I Knew It, I Knew You」も大きな話題を呼んだ。ディズニープラスではシリーズ過去4作の視聴が6000万時間を超えており、この最新作への注目度が高まっていたことがわかる。

もっとも意外なのは、言わずもがな広く知られている長寿シリーズながら、「『トイ・ストーリー』のファンだから」映画館を訪れたという観客が全体の半数（50%）だったこと。必ずしもファンを中心とした初週興行とはならなかったわけで、2週目以降の推移にも注目したい。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア94%·観客スコア95%。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは、シリーズ史上4度目の「A」評価となった。また、別の出口調査でも「強く勧める」が75%、親世代では89%に到達。観客の満足度とファミリー層の支持を踏まえると、口コミ＆リピーター効果にも大いに期待できる。

日本では7月3日公開。ちなみに、日本は『トイ・ストーリー』シリーズがとりわけ強い市場であり、『トイ・ストーリー3』（2010年）が北米以外での最大市場となったほか、『トイ・ストーリー4』も興行収入100億円を突破している。

今週第2位のスティーヴン・スピルバーグ監督『ディスクロージャー・デイ』は、週末興収1700万ドルで前週比マイナス61.8%。初週は予想以上の発進でスピルバーグの集客力を示したものの、2週目の下落はやや大きく、新たな観客をうまくつかめていない印象だ。北米累計は7828万ドル、世界累計1億6043万ドル。製作費1億1500万ドルを回収するには、世界興収3億ドル前後が採算ラインとみられる。

これに対して、依然強いのが初夏からのホラー映画人気だ。

第3位『オブセッション 災愛』は週末興収1420万ドルを記録し（前週比マイナス25.3%）、6週目にしてようやく初週成績を下回った。異例の推移ゆえ、北米累計は2億1583万ドル、世界累計は3億3327万ドルに達している。

第4位『Backrooms（原題）』は、週末興収731万ドルで、前週比36.5%減。公開4週目で北米累計1億7519万ドル、世界累計は3億ドルの大台を突破し、A24史上最高のヒット記録を更新中だ。第5位『最終絶叫計画 令和！』も世界興収2億ドルを突破しており、ファミリー向けの大作アニメーションが公開されても揺るがない支持の強さが感じられる。

そのほか今週は、NEON配給のオーストラリア発ホラー映画『Leviticus（原題）』が第8位に初登場。北米1076館で週末興収274万ドルを記録した。性的指向や性自認を変えようとする「コンバージョンセラピー」で出会った10代の少年ふたりを描いたクィアホラーで、監督·脚本は長編デビューとなるエイドリアン・キアレッラが務めた。

注目すべきは観客の約8割を18歳～34歳の若年層が占めていることで、これは『オブセッション 災愛』と『Backrooms』にも重なる共通点だ。Rotten Tomatoesでは批評家93%·観客82%という高評価を受けており、やはり“新しいホラー”を待望する空気を感じる。日本公開は未定。

また第9位には、ヒュー・ジャックマン主演＆A24配給『The Death of Robin Hood（原題）』が同じく初登場でランクイン。ジョディ・カマー＆ビル・スカルスガルド共演、人気ゲーム『DEATH STRANDING』の映画化にも起用された鬼才マイケル・サルノスキ監督という顔ぶれが揃ったが、北米1762館で週末興収は262万ドルと初動成績は厳しい。

本作は、義賊ロビン・フッドの英雄伝説を、晩年のロビンが自らの罪や暴力と対峙するというダークな新解釈で描いた。ただしRotten Tomatoesでは批評家70%・観客67%、CinemaScoreは「C+」評価と賛否が分かれており、今後の興行にも懸念が残る。こちらも日本公開は未定。

『トイ・ストーリー5』の大ヒットを受け、北米市場の週末累計興収は今年最高の約2億3760万ドル。サマーシーズン累計は18億5000万ドルに達し、コロナ禍以前の2019年同期比で1.1%減まで回復、昨年比16%増となった。今後もDC映画『スーパーガール』や、人気アニメーション最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』、クリストファー・ノーラン監督『オデュッセイア』、マーベル最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』などの話題作が続々と登場する。

【北米映画興行ランキング（6月19日～6月21日）】1.『トイ・ストーリー5』（初登場）1億6000万ドル／4425館／累計1億6000万ドル／1週／ディズニー

2.『ディスクロージャー・デイ』（↓前週1位）1700万ドル（-61.8%）／3824館／累計7828万ドル／2週／ユニバーサル

3.『オブセッション 災愛』（↓前週2位）1420万ドル（-25.3%）／3053館（-15館）／累計2億1583万ドル／6週／Focus Features

4.『Backrooms（原題）』（→前週4位）731万ドル（-36.5%）／2851館（-553館）／累計1億7519万ドル／4週／A24

5.『最終絶叫計画 令和！』（↓前週3位）670万ドル（-52.8%）／2725館（-779館）／累計9756万ドル／3週／パラマウント

6.『マスターズ・オブ・ユニバース』（↓前週5位）559万ドル（-37.3%）／2517館（-1160館）／累計5691万ドル／3週／Amazon・MGM

7.『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（↓前週6位）390万ドル（-18.8%）／2000館（-680館）／累計1億7176万ドル／5週／ディズニー

8.『Leviticus（原題）』（初登場）274万ドル／1076館／累計274万ドル／1週／NEON

9.『The Death of Robin Hood（原題）』（初登場）262万ドル／1762館／累計262万ドル／1週／A24

10.『Michael／マイケル』（↓前週7位）218万ドル（-48.2%）／1434館（-822館）／累計3億6791万ドル／9週／ライオンズゲート

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年6月22日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W25/https://variety.com/2026/film/box-office/toy-story-5-box-office-opening-weekend-record-franchise-1236786574/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/toy-story-5-box-office-opening-1236626614/https://deadline.com/2026/06/box-office-toy-story-5-1236962629/

（文＝稲垣貴俊）