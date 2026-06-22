阿部亮平が向井康二の誕生日を“マッサマン”前で祝福！オールブラックコーデで決めた“マッサマンポーズ”に「笑顔が眩しい」「好きビジュすぎる」「顔ちっちゃ」「特大のメンバー愛で元気でる」

【写真】誕生日を迎えた向井康二／マッサマンとして人気を集める向井康二／阿部亮平＆向井康二の2ショット 他

Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramストーリーズを更新。6月21日に誕生日を迎えた向井康二をユニークな形で祝福し、反響を呼んでいる。

■阿部亮平が“マッサマン”前で向井康二を祝福

阿部は、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）でおなじみの、向井扮する“マッサマン”の像の前で、両手で「マ」を作った“マッサマンポーズ”を決めた写真を公開。

ブラックのデニムジャケットにワイドシルエットのパンツ、厚底シューズを合わせたオールブラックコーデで、リラックス感がありながらもスタイルの良さが際立つ着こなしを見せている。

投稿では向井のアカウントをメンションしながら、「マッサマンへ！！ お友達の向井くんに、『遅くなってごめんね、誕生日おめでと！』とお伝えください！！」とメッセージを添えた。

阿部らしい遊び心あふれる祝福に、ファンからは「特大のメンバー愛で元気でる」「顔ちっちゃ」「スタイルの良さがよくわかる」「好きビジュすぎる」「愛おしい」「笑顔が眩しい」「マッサマンポーズかわいい～」「なんてかわいい2ショット」などの声が寄せられている。