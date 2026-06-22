毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」。6月21日（日）は、よる10時30分よりスペシャル版を放送した。今回は、山粼賢人・山田裕貴・小栗旬と千葉県房総半島へ！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

▼山粼賢人が語る俳優人生の転機と、山田裕貴を救った一言とは

今回は、映画『キングダム』豪華俳優陣が集結。舞台は自然豊かな千葉県・房総半島。ロケ開始早々、兼近大樹＆満島真之介のもとに一本の電話が。待ち合わせ場所の小糸公民館の前で待っていたのは山粼と山田。『キングダム』で共演した満島とはもちろん、親交の深い兼近も加わり、合流した瞬間から大盛り上がり。気心知れた仲間たちだからこそ飛び出す貴重なエピソードも満載の、スペシャルな「メシドラ」が幕を開けた。

車に乗り込み、海へ向かうか山へ向かうか相談する中、山粼が「海の方が海鮮系も食べられるんじゃないですか？」と提案。山田も「海でチルしたいっす」ということで、4人は海方面へ車を走らせることに。車内では30代を迎えた今の心境についてトーク。「若中年」という兼近の独特なワードに山粼も山田も大笑い。さらに山田は、数年前に兼近とマブダチになったというきっかけを明かす。そこには意外な「共通の知人」の存在が！

最初に訪れたのは、自社農場のお米を使った商品が人気の「穴太（あのう）商店」。米粉のガトーショコラや黒ごまプリン、さくらプリンなどを前に4人のテンションは急上昇。ライスミルクソフトがのったコーヒーフロートも味わいながら、車内トークも盛り上がる。

話題は山粼と山田の関係へ。10代の頃に共演していたという2人だが、『キングダム』の撮影をきっかけに急接近。「毎日のようにご飯へ行った」と振り返る。さらに山粼は、自身の芸能界入りのきっかけとなった「原宿スカウト秘話」を告白。竹下通りで声をかけられたものの、渡された名刺には誰もが知る有名人の名前がズラリ。「これは怪しい…」と警戒したという山粼少年だったが、その出会いが人生を大きく変えることに。

続いて訪れたのは昭和63年創業の人気洋食店「カジュアルレストラン じょあんどーる21」。名物の厚切りポークジンジャーやサーロインステーキなどをシェアしながら堪能する。房総ポークの脂の甘さに兼近も思わず感激。レトロな店内で4人のトークはさらに盛り上がる。

食事を終えると、山粼の「馬乗りたくないですか？」という提案から乗馬体験をすることに。連絡が取れた乗馬クラブへ向かう車中では、俳優としての転機について語り合う。

山粼は自身にとって『キングダム』が大きな転機だったと振り返る。満島も「柔らかい印象の役が多かったのが、『キングダム』から強いキャラクターの役も来て幅が広がった」と共感。そして話題は山田の俳優人生へ。主演作が続き、作品を背負う立場ならではのプレッシャーや責任に押しつぶされそうになっていた時期があったという山田。そんな悩みを親友・山粼に打ち明けたことを明かす。すると山粼は、気負う様子もなくある「一言」を返したそう。その言葉に山田は「この子、かっこいいわ…」と心を打たれたと振り返る。シンプルながらも力強い言葉。山田の心を救い、今でも忘れられないという「山粼賢人の一言」とは――。

そんなトークを繰り広げながら到着したのは富津市の「アマハホースクラブ」。実は『キングダム』で使用された馬も預かっている施設だと知り、一同驚きの声を上げる。まずは山粼が見事な馬さばきを披露。続く山田も安定感抜群の乗りこなしを見せる。乗馬未経験の兼近も挑戦。運動神経抜群の兼近だが、乗馬の実力はいかに？そして、満島が乗った馬はあるハプニングでトップスピードに!?

▼サプライズゲスト・小栗旬が登場！海を眺めながら本音トーク 松本潤との青春秘話を語る

乗馬体験を終え海へ向かう車内で突然電話が。「僕も参加させていただきたくて」と語る声の主に呼ばれ、急遽目的地を変更。到着したのは映画やドラマのロケ地としても知られる「元名採石場跡地」。圧倒的なスケールの景色の中で待っていたのは『キングダム』シリーズで共演している小栗だった。山粼・山田からバトンを受け取り、後半戦がスタート。

兼近と満島が小栗を連れ訪れたのは元名海岸沿いにある「Motona Beach Club」。海を一望できる絶好のロケーションで、レモン風味のシーフード焼きそばやロコモコなどが人気のビーチカフェ。まずはおまかせでドリンクを注文し、ゆったりとした時間を過ごす。

トークは小栗の原点ともいえる学園ドラマ時代について。『GTO』では、いじめられっ子・吉川のぼる役を演じていた小栗。当時はまだ15歳で身長も165センチほどしかなく、撮影期間中に一気に7センチ伸びたという驚きのエピソードを明かす。他にも多くの学園ドラマに出演してきた小栗から「15年間高校生役をやっていた」という衝撃発言も飛び出し、一同大爆笑。

学生時代の小栗のエピソードも聞きながら3人が向かったのは創業約80年の和菓子店「重田菓子店」。「やっぱりあんこが最強だよね」と語る小栗と、一日200個以上売れることもあるという名物のどら焼をいただく。

そして「うなぎが好き」という小栗と最後の目的地へ。車中のトークは『ごくせん』の話題へ。当時の小栗は「結果を残さなきゃいけない」と強い思いで現場に臨んでいたそう。そんな中、現場にいたのが1歳年下の松本潤。小栗は当時を振り返り「すげえ嫌いだったんだよね」とまさかの告白。18歳と19歳という多感な時期だったこともあり、お互い距離があるまま作品は終了したという。しかしその後、『花より男子』で再共演。再び一緒に作品を作ることになり不安もあったというが、撮影序盤のある出来事で思いが変わったとか。小栗が目にした、松本の努力と作品への向き合い方とは？当時の貴重なエピソードは『花男』ファン必見。

到着したのは、館山市にある地元食材を使った和食が楽しめる「鰻 和処 いづ喜」。上質な脂が楽しめるブランドうなぎ「坂東太郎」を使った絶品うな重に3人も唸る。

房総半島の絶景、絶品グルメ、そして豪華俳優陣によるここでしか聞けない本音トーク。この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

プロデューサー：傅克文 天野英明/宮崎慶洋

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

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