とにかく明るい安村「気分だけでもバケーション」を合言葉に、しんどい６月を明るく乗り切る！

サントリービバレッジ＆フードが、２０２５年に発売して以来好評の「クラフトボス 世界のＴＥＡ」シリーズの新キャンペーンとして、とにかく明るい安村を起用し、「気分だけでもバケーション」キャンペーンを開始する。夏ならではのモヤモヤを抱えながら働く人たちに向けて、「気分だけでもバケーション」を合言葉に、世界のＴＥＡでリフレッシュ気分を味わってもらうキャンペーンだ。その第１弾として、新ＷＥＢ－ＣＭ「日本の６月なんとかして」篇を、６月２２日（月）から公開する。

本ＷＥＢ－ＣＭには、４人の会社員に扮した、とにかく明るい安村が登場。ジメジメしてしんどいうえに、祝日が１日もない日本の６月に、「クラフトボス世界のＴＥＡ」を飲んで「気分だけでもバケーション」を味わうストーリーを通じて、同シリーズの明るい世界観や楽しさを描いている。また、撮影中も、“とにかく明るい”安村を収めたメイキング動画も公開する。

「クラフトボス 世界のＴＥＡ」は、世界のさまざまな国や地域のティーから着想を得て独自にアレンジしたティーシリーズである。発売から２年目を迎え、世界の「働く現場」で実際に飲まれているティーに着想を得て、日本の働く人の気分転換や活力チャージに寄り添う味わいにアレンジした、新たなラインアップを展開している。今回、そんな本シリーズの魅力を多くの方に知っていただくため、世界的なオーディション番組でも話題になった、とにかく明るい安村を新ＷＥＢ－ＣＭに起用した。

新ＷＥＢ－ＣＭストーリー

【動画】とにかく明るい安村 出演「日本の６月なんとかして」篇 メイキング

梅雨のせいでエレベーターの中が蒸し暑い、服の生乾き臭が気になる、湿気で髪の毛が整わない、さらには祝日もゼロ……。

そんなしんどい６月に、先輩社員や女性社員など、１人４役の会社員を演じるとにかく明るい安村が、「クラフトボス 世界のＴＥＡ」を飲んだ瞬間に海外へワープし、「気分だけでもバケーション」を味わうストーリーを描いている。

上半身は白いスーツ、下半身は海パンという「気分だけでもバケーション」を体現した、シュールでありながら開放感あふれるとにかく明るい安村の変身シーンにも、注目だ。

撮影エピソード

監督も思わず爆笑してしまうほど、安村のアドリブ炸裂の演じ分けに、現場は終始笑いに包まれた。今回、先輩社員や女性社員など、さまざまなキャラクターの演じ分けに挑んだ、とにかく明るい安村。それぞれの衣装ごとに、とにかく明るい安村らしさを残しつつ、どの役柄にも絶妙にハマっている姿を披露し、現場からは何度も笑い声が漏れていた。

撮影では終始、とにかく明るい安村の芸人魂が炸裂し、台本にないキレのある、アドリブが連発。そのあまりの面白さに監督が思わず爆笑してしまう一幕も‥。カットがかかるたびに大きな笑いが起きた、現場の雰囲気がそのまま伝わる新ＷＥＢ－ＣＭに注目だ。

そのほか、「さぁ、悠久のインドへひとっくち！」「一生の夏の思い出を、この１本で」などのキャッチコピーが入った、旅行代理店風デザインの屋外広告を７月５日まで京急線品川駅に掲出する。

