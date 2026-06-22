マジでなぜ？なぜ？WHY？ 『名探偵プリキュア！』と『魔法少女まどか☆マギカ』まさかのダンス映像公開で理由発表
きのう21日、大阪で開催された「ちゃやまち推しフェスティバル2026」のアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」（まどマギ）ステージに、「名探偵プリキュア！」（たんプリ）がサプライズ登場した。今回も放送局とアニメ制作会社が異なるコラボが実現し、当日披露されたダンス映像が公開された。
【動画】キレキレに踊る（笑）『たんプリ』＆『まどマギ』ダンス映像
イベントでは、『まどマギ』のまどか、ほむらがいるステージに、『たんプリ』のキュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが現れ、『たんプリ』のED曲「なぜ？謎？！ANSWER」を一緒に踊った。
公式によると今回のコラボは、『名探偵プリキュア！』が、「困っている人を助けたい」という想いを胸に、探偵として活躍していくキュアアンサー達の物語で、『まどか☆マギカ』の鹿目まどかたちと同じく”変身してがんばる”お友達ということで、今回のコラボが実現。そんなお友達の登場に、まどか、ほむらも嬉しそうな様子だった。
『魔法少女まどか☆マギカ』は2011年にMBSで放送された人気作品で、完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』が8月28日に公開を控える。『名探偵プリキュア！』は現在、ABCテレビ・テレビ朝日系にて放送中で、先日、『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）とコラボし、放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで垣根を越えたコラボが実現し話題となった。
【動画】キレキレに踊る（笑）『たんプリ』＆『まどマギ』ダンス映像
イベントでは、『まどマギ』のまどか、ほむらがいるステージに、『たんプリ』のキュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが現れ、『たんプリ』のED曲「なぜ？謎？！ANSWER」を一緒に踊った。
『魔法少女まどか☆マギカ』は2011年にMBSで放送された人気作品で、完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』が8月28日に公開を控える。『名探偵プリキュア！』は現在、ABCテレビ・テレビ朝日系にて放送中で、先日、『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）とコラボし、放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで垣根を越えたコラボが実現し話題となった。
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