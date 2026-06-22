メイプル超合金カズレーザー（41）が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。サッカー日本代表MF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）のプレーを検証してコメントした。

日本代表が21日（現地時間20日）、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組でチュニジア代表を4−0で下して今大会初勝利をあげた。この試合で、鎌田は開始4分で、初戦のオランダ戦に続いて2戦連続ゴールを挙げて日本の勝利に貢献した。

W杯前に行われた同番組の単独インタビューで、鎌田は自身のプレースタイルについて「僕はすごい首を振っている方だと思うんです」と話していたが、試合中もドリブルしながら首を振って、周囲の状況確認をしており「相手と自分たちがどれくらい、どの立ち位置にいるか。枚数的な問題じゃなくて、数的優位をつくっているか」と解説していた。

MC南海キャンディーズ山里亮太から話を振られたカズレーザーは「あの鎌田選手の一瞬で見る、っていうの…今、マネしたんですけど、何も映らなかったですね」と首をぐるぐる回しながら「鎌田の必殺技」を検証した結果「何にも分からないですけどね、ブレブレで」とお手上げ状態だった。