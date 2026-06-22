グループBTS（防弾少年団）のシンガポール公演のチケットを手に入れるため、雇い主に給与の前払いを頼んだ家政婦が、雇い主からVIP席のチケットをプレゼントされ話題となっている。

最近、現地メディアのアジアワンによると、シンガポールで働くミャンマー出身の住み込み家政婦、ナント・ラー・サン・ヒエさん（33）は、雇い主のイヴォン・ラレイナ・リーさん（45）に、2カ月分の給料を前払いしてほしいという内容の手書きの手紙を渡した。12月20日にシンガポールで開催されるBTS公演のチケットを購入するためだった。

リーさんは、ヒエさんが長年BTSのファンだったことを知っていたため、給料を前払いする代わりに、チケットをプレゼントすることにした。

リーさんはアジアワンとのインタビューで、「ヒエとは3年半ほど一緒に暮らしてきたが、普段から手紙や小さなプレゼントで気持ちを表現してくれる人だ」とし、「手紙を見て、誰にでも人生で一度はかなえたい夢があるということを改めて思い出した」と語った。

リーさん一家は総出でチケット確保に乗り出し、自らチケットの購入を試みる一方で、購入代行サービスも利用した。

その結果、リーさんは今月3日、代行業者の助けを借りて、ステージ近くで観覧できるVIP席のチケット購入に成功した。VIPチケットの価格は約50万ウォン（約5万2000円）とされている。

リーさんがSNSで公開した動画には、リーさんがヒエさんにBTS公演のチケットをプレゼントすると伝えると、ヒエさんが満面の笑みを浮かべながら階段を駆け下りてきて、リーさんと抱き合う様子が収められていた。

リーさんは「ヒエはこの知らせを聞いた時、感極まっていた。BTSを本当に愛しているヒエにとって、一生に一度あるかないかの体験だ」とし、「不可能に思えた夢を現実にしてくれたすべての方々に感謝している」と投稿した。

ネットユーザーからは、「家政婦にとって一生忘れられない思い出になるだろう」「雇い主の気の利いたプレゼントだ」「2人が抱き合う姿がほほえましい」などの反応が寄せられた。