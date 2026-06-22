モナキ・おヨネ、ひやっと経験を明かす「『ない！』と気づいたけど…」 事務所スタッフに助けられる
純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキ（じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネ）が22日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会に参加。快進撃を続けるモナキにとって、初の企業のPRイベントとなった。
【写真】可愛らしいイラスト！ハプニングを明かしたおヨネ
PRイベントは初となったモナキ。サカイJr.は「ドキドキしますね。とてもありがたいのでなるべく緊張しないようにお話できればと思います」とさわやかに話した。商品ラインラアップを見たじんは「まず最初に思ったのが見た目の楽しさカラフルさ。というところかなと思いました。ワクワクするような気持ちになるものでした。カラフルと言えばモナキ、モナキといえばカラフルですので、ぴったりなんじゃないかな」と胸を張った。果肉感あふれる商品におヨネは「上品さを感じるような商品だなと思った。上品といえばモナキ、モナキといえば上品ということで」とにんまりだったがケンケンは「我々に上品さありますか？」と苦笑いを浮かべていた。
商品にかけて、最近の“ひやっとした体験”を話すことに。おヨネは「マネージャーの車の中にスマホを忘れてしまった…！」とフリップに書き、「帰りに家まで送っていただいて、スマホをポケットからポロっと落としてしまった。『ない！』と気づいたけど、そこからどういう風に連絡を取ればいいのか思った。パソコンを開いてみたけど、SNSに入れず。『どうしよう！』といろいろ駆け回って、最終的に事務所に行って、事務所のスタッフさんに助けていただきました」と明かした。今やスマホがなければ何もできない時代だけに、おヨネは「身の毛がよだちました」と振り返っていた。
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で発売（※ストロベリーを除く）する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場し、移り変わる季節の果実を楽しめる。
【写真】可愛らしいイラスト！ハプニングを明かしたおヨネ
PRイベントは初となったモナキ。サカイJr.は「ドキドキしますね。とてもありがたいのでなるべく緊張しないようにお話できればと思います」とさわやかに話した。商品ラインラアップを見たじんは「まず最初に思ったのが見た目の楽しさカラフルさ。というところかなと思いました。ワクワクするような気持ちになるものでした。カラフルと言えばモナキ、モナキといえばカラフルですので、ぴったりなんじゃないかな」と胸を張った。果肉感あふれる商品におヨネは「上品さを感じるような商品だなと思った。上品といえばモナキ、モナキといえば上品ということで」とにんまりだったがケンケンは「我々に上品さありますか？」と苦笑いを浮かべていた。
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で発売（※ストロベリーを除く）する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場し、移り変わる季節の果実を楽しめる。