【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 2ー1 コートジボワール代表（日本時間6月21日／トロント・スタジアム）

【映像】神タッチ＆衝撃の反転ショット

ドイツ代表の“スーパーサブ”が衝撃的なゴールを決めた。試合終了間際、FWデニズ・ウンダフがこの日2点目となる決勝ゴールを奪うと、ファンからも「衝撃の決定力」と驚きの声が寄せられた。

日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026グループE第2節でドイツ代表はコートジボワール代表と対戦した。

30分に先制を許す苦しい展開となったが、60分に途中出場したウンダフが流れを変える。まずは同点ゴールを決めると、1ー1で迎えた90+4分にも大仕事をやってのけた。

コートジボワール代表の守備ブロックの前でボールを受けたMFフェリックス・ヌメチャが、振り向きざまに鋭い縦パスを最前線のウンダフへ送る。

決して簡単なボールではなかったが、ウンダフは右足で巧みに収めると、次のタッチで左足を振り抜く。相手守備陣に対応する隙を与えない見事なフィニッシュで、劇的な勝ち越しゴールを奪った。

DAZNで解説を務めた細貝萌氏（元日本代表）は、「コートジボワールからすると、ブロックは敷いていましたが、少し浮いた縦パスをファーストタッチからシュート。凄かったですね」とコメント。決して簡単ではないフィニッシュだったことを解説した。

この劇的弾はSNSでも大きな話題となり、ファンからは「うますぎるやろ」「まさにヒーローすぎる」「スーパープレイ！」「衝撃の決定力」「あそこ通すか！収めて決めるか！」「凄すぎる！」「ストライカーってのはこうでなくちゃ」「縦一線で仕留めてるの強すぎる」と興奮の声が相次いだ。

劇的な決勝ゴールで2ー1の勝利を収めたドイツ代表は、ラウンド32進出が決定。2014年のブラジルW杯優勝以来となる決勝トーナメント進出を決めている。

（FIFAワールドカップ2026）