22日（月）関東甲信は真夏の暑さ。東北太平洋側で大雨災害に十分注意。

＜22日（月）の天気＞

日本海の低気圧が北陸〜東北を通過中です。一方、梅雨前線は種子島・屋久島地方〜本州の南に停滞しています。午後も新潟や東北で雨が続く見込みです。特に東北太平洋側ではこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところや増水している河川があります。夕方にかけて土砂災害や河川のさらなる増水などに十分注意してください。

北海道北西部でも雨が降っていて、夜は札幌周辺でも雷雨になる予想です。また、低気圧後面の寒気の影響で、日本海側の各地で雨が降りやすいでしょう。一方、梅雨前線がゆっくりと北上するため、午後は九州や四国で雨の範囲が広がりそうです。午前中日差しのあった関東も次第に雲が多くなり、夜は東京都心も含めてにわか雨の可能性があります。

＜予想最高気温（前日差）＞

雨の続く東北ではヒンヤリする一方で、関東甲信では真夏並みのところがあるでしょう。

札幌 21℃（ -4）

仙台 19℃（±0）

新潟 24℃（＋1）

東京都心 29℃（＋2）

甲府 31℃（ -1）

名古屋 29℃（ -3）

大阪 27℃（ -2）

鳥取 25℃（ -3）

高知 29℃（ -3）

福岡 25℃（ -3）

＜台風情報＞

午前9時現在、非常に強い勢力の台風7号はフィリピンの東を西北西に進んでいます。26日（金）には暴風域を伴って沖縄に近づく見込みです。その先の進路はまだ定かではありませんが、本州付近に近づく可能性もでてきています。梅雨前線を刺激するおそれもあり、要注意です。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

23日（火）は近畿や中国地方では晴れますが、九州は警報級の大雨になるおそれがあります。24日（水）から週末にかけては広く雨となり、断続的に雨脚が強まる見込みです。沖縄では台風7号の進路によっては大荒れの週末となりそうです。最新の台風情報に注意してください。

■北日本・東日本

23日（火）は関東や東海は真夏の日差しが届き、東京は29℃、名古屋は31℃まで気温が上がる見込みです。24日（水）は北日本でも日差しが戻ってくるでしょう。25日（木）は関東や東海で雨が降り、東京の最高気温は23℃止まりの予想です。服装選びに気をつけてください。

26日（金）は広く雨。27日（土）も雲が多く、28日（日）は東日本や東北南部でまとまった雨になる可能性があります。