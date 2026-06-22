ヤバイTシャツ屋さん、TikTokで話題の楽曲「すこ。」の応援映像を公開｜夏のフェスシーンでも存在感

現在メジャーデビュー10周年イヤー中の3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さんが、6月24日（水）に配信リリース、7月29日（水）にCDリリースする6th FULL ALBUM「Magical Tank-top Parade」より、TikTokの「反復横跳び界隈」で話題沸騰中の楽曲「すこ。」の楽しみ方実例映像を公開した。

「すこ。」は、テレビアニメ『村井の恋』のエンディングテーマで、こやまたくや (gt.vo)の言葉遊びが炸裂した「かわE」以来となるヤバT流のラブソング。

K-POPではお馴染みの応援映像だが、バンドによる公開は異例の試み。なんと、この映像にはヤバイTシャツ屋さんのマネージャー自らが主役として全力出演しており、その映像のユニークさからも必見の内容となっている。

ヤバイTシャツ屋さん - 「すこ。」 楽しみ方実例

なお、ヤバイTシャツ屋さんが応援映像を公開するのは「ええがな」に続き2度目。「ええがな」の応援映像も好評を博し、ライブでの楽しみ方の浸透にも一役買っている。

さらに、6月22日（月）21:00〜23:48放送のFM802「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」にて、ALタイトル曲「Magical Tank-top Parade」の宇宙初フル尺オンエアも決定した。番組放送の22:00台にオンエアを予定しているので、こちらも注目だ。

「Magical Tank-top Parade」はアルバムの1曲目に収録されることが既に解禁されており、ヤバイTシャツ屋さんの各種SNSでは楽曲の試聴映像も公開されている。

ヤバイTシャツ屋さんは今年8月より、Zepp Haneda 6daysを含む全国11カ所・全16公演のツアー「ヤバイTシャツ屋さん “Magical Tank-top Parade” ONE-MAN TOUR 2026」を開催予定。

また、8月28日（金）には『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER（スペースシャワー・スウィート・ラブ・シャワー）2026』、9月21日（月・祝）には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL（ロック・イン・ジャパン・フェスティバル）2026』など、全国各地の夏フェスにも出演が決まっており、存在感を発揮している。

【リリース情報】

6th FULL ALBUM「Magical Tank-top Parade」2026年6月24日（水）配信リリース2026年7月29日（水）CDリリース

完全生産限定盤（CD＋Blu-ray＋メジャデ10周年記念！スペシャルハッピーアニバーサリーメモリアルTシャツ／XLサイズ）8,910円（税込）スリーブケース仕様初回限定盤（CD＋Blu-ray）4,950円（税込）スリーブケース仕様通常盤（CDのみ）3,300円（税込）スリーブケース仕様

詳細：https://yabaitshirtsyasan.com/news/273095/予約：https://yabat.lnk.to/MTP