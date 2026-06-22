温泉マーク＆舌切雀発祥の地、群馬・磯部温泉。名物「磯部せんべい」がサクサクな理由とは？

群馬県・磯部温泉は、「入る」だけでなく「食べる」こともできる珍しい温泉だ。つまり飲泉許可を得た“飲める温泉”ということだが、その味はかなり塩辛い。そこで先人たちが生み出したのが、温泉成分を生かした名物「磯部せんべい」である。「温泉マーク発祥」「舌切雀発祥」という2つの物語を持つ磯部温泉を歩く「サクサクウォーク」は、この地の泉質と歴史をひも解く街歩きとなっている。

日本で最初の温泉マークが刻まれている

口に含めば濃厚な塩味を感じる磯部温泉。碓氷川沿いに広がる温泉地が形成されたのは江戸時代とされている。磯部温泉は、「温泉マーク」発祥の地としても知られる。

温泉街を歩けば、道路や公園の滑り台など、さまざまな場所で温泉マークを目にすることができる。その起源は万治4（1661）年。農民たちの土地の境界争いに対し、幕府が出した評決文に添えられた地形図に、温泉記号が記されていた。これが、史料に残る日本最初の温泉マークとされている。

この歴史を受け、磯部温泉の旅館組合は2016年2月22日を「温泉マークの日」に制定した。磯部詩碑公園には「日本最古の温泉記号」が刻まれた記念碑が建てられ、温泉街では温泉マークをデザインした土産物やグッズが数多く作られている。

日本最古の温泉記号が残されている

天明3（1783）年の浅間山噴火によって湧出量が飛躍的に増えたことも、温泉街の発展を後押しした。

その後、明治6（1873）年の調査では鉱泉が飲用にも適すると認められ、さらに明治18（1885）年には信越線が高崎から横川まで開通し、交通の便が向上した。初代群馬県令の楫取素彦（かとりもとひこ）や井上馨外相といった要人が別荘を構えたことから、当時は高級別荘地として栄えたという。

滑り台にも温泉マーク。温泉の町だということがわかる

「サクサクツアー」とは？

宿泊したホテル磯部ガーデンで「サクサクツアー」という催しがあると聞き、朝8時にロビーに向かった。

「サクサク」とは、せんべいの食感を指すらしい。「なぜ磯部せんべいはサクサクなのか？」その理由が分かるというツアーだ。

「磯部せんべい」4軒の店を巡る案内役を務めるのは、ホテル磯部ガーデンの櫻井太作社長だ。アロハシャツのような温泉マーク柄のシャツを来て、にこやかに出迎えてくれた。

ツアーの前に磯部温泉について学ぶ参加者

温泉とせんべいは密接に関係している。

櫻井社長によれば、「磯部温泉は太古の化石海水で、舐めるとしょっぱい冷たい鉱泉。元々、沸かし湯でした」という。その鉱泉水を使って焼き上げた薄焼きせんべいが「磯部せんべい」で、温泉街の名物として親しまれている。

この日歩いたのは、せんべい屋が密集する「せんべいストリート」。「宿の数よりせんべい屋の方が多い」と言われるほどで、現在は8店舗が営業している。丸型、四角型など形も味もさまざまで、店ごとに個性がある。

サクサクツアーで景色を楽しみながらウォーキング

ツアーの道すがら、櫻井社長が「昔、磯部温泉にはライオンの歯磨き工場があったんです」と教えてくれた。 鉱泉から、歯磨き粉に使う重曹が採れたからだという。 磯部温泉のしょっぱくて冷たい鉱泉には「塩と重曹」が含まれていて、その成分がせんべい作りにぴったりだったようだ。なるほど！ 俄然、せんべいに興味が湧いてきた！

温泉水を使ったせんべいといえば、兵庫県・有馬温泉の「炭酸せんべい」が有名だが、磯部温泉ではそれよりも早く温泉銘菓として売り出された歴史がある。

昭和レトロな工場がエモい大手製菓

大手製菓の工場兼店舗

最初に訪れたのは磯部せんべい発祥の店とされる「大手製菓」。文久2（1862）年に大手萬平氏が鉱泉の特徴を生かし、小麦粉と一緒に焼き上げて、磯部せんべいが誕生したと伝わる。

焼き上がったせんべいの表面には、ひらがなで「いそべせんべい」と刻まれている。使用している機械は昭和初期のものだそうで、広い工場内にはレトロな“エモさ”が漂っていた。

大手製菓では多彩な味のせんべいを製造しており、この日は試食で「巨峰味」をいただいた。国産小麦粉にざらめ糖を使っているため、甘みが柔らかく、香りも上品だ。

磯部せんべいはなぜザクザク、パリパリなのか？

食感について尋ねると、社長の大手貴博さんが「鉱泉に含まれる塩分と重曹のおかげでパリパリになるんです」と教えてくれた。さらに、米油を使用しているためヘルシーで、「酸化しにくいので、せんべいが油臭くならないのが特徴です」

大手製菓で昭和初期から使っているせんべいの機械

大手製菓

住所：群馬県安中市磯部1−6−9

電話：027-385-6224

営業時間：9〜17時

定休日：不定休

しょっぱい源泉をグビグビ飲める名月堂

源泉を試飲させてくれる名月堂

次に訪れたのは「名月堂」。ここでは、源泉を紙コップに入れて試飲させてもらえる。

口に含んだ瞬間――「うわ〜！ しょっぱいッ！！」

思わず声が出るほどの強烈な塩味。風呂に入っただけでは分からなかった、鉱泉の濃厚な塩分がダイレクトに伝わってきた。これをせんべいに練り込めば、おいしくなるのも納得だ。

店の女性によると、「クリームは手製で練っています」とのこと。名月堂では定番のプレーンに加えて、八重桜や抹茶味なども揃えている。八重桜はNHK大河ドラマ『八重の桜』（2013年）の放映にあわせて、新島八重さんをイメージして作ったもので、桜の葉の塩漬けを練り込み、通年で販売している。

材料は、群馬県産の小麦粉と鹿児島の離島の砂糖、そして菜種油。素朴ながらも丁寧に作られた味わいが長く愛されている理由だろう。

「若い人には、チーズ七味せんべいやチーズカレーせんべいが人気です」

名月堂のプレーンなせんべいは四角形

名月堂

住所：群馬県安中市磯部1−13−3

電話：027-385-6127

営業時間：8〜18時

定休日：水曜

昔ながらの手焼きを守る松風堂

松風堂外観

松風堂は、昔ながらの手焼きスタイルを守る一軒だ。生地を型に流し込み、職人が火加減を見ながら、一枚一枚ていねいに焼き上げている。使用するのは国内産の小麦粉と米油。保存料や添加物は一切なし。サクッと軽い歯触りは繊細で、どこか女性的な味わいに感じられた。

ラインナップには、ゴマ入り、のり入り、桑の葉入りなどヘルシーで風味豊かなせんべいが揃っている。

昔ながらの手焼きを守る松風堂。せんべいを焼くのは3代目若旦那

松風堂

住所：群馬県安中市磯部1−13−5

電話：027-385-7023

営業時間：8〜18時

定休日：火曜

戦争で供出されなかった型を使う榮泉堂

榮泉堂の3代目、関口秀男さん

榮泉堂では焼き立てを食べたせいか、素朴で硬めに感じた。バリバリとした力強い食感で、しっかりとした食べ応えがある。「第二次対戦中、供出を免れたコテと型です」と櫻井社長がガイドしてくれた。

せんべいを挟む型は、何と100年以上前のものだという。「戦争で鉄が供出されたときに、じいさんが隠し持っていたと言っていました」と話すのは3代目社長の関口秀男さん。せんべいを焼き続けて今年で51年になるというベテランだ。

せんべいの材料は驚くほどシンプル。小麦粉と鉱泉水に、砂糖と油だけ。榮泉堂では中力粉とザラメ、菜種油を使っており、もちろん保存料は一切使わない。それなのにせんべいの日持ちはよく、「3カ月はもつ」のだそうだ。

みそせんべいや桑の葉パウダーを練り込んだせんべいもあるが、プレーンが売れ筋。手焼きの技で勝負している印象だ。

榮泉堂で焼きたてのせんべいを試食した

榮泉堂

住所：群馬県安中市磯部1−13−8

電話：027-385-6122

営業時間：8〜18時

定休日：木曜

サクサクウォークの開催は不定期。参加費は1000円。希望者は、磯部温泉組合（電090-2316-1355担当：櫻井）まで。

お宝三昧！舌切雀のお宿 ホテル磯部ガーデンの100％源泉風呂がサイコー

元庄屋だったという、ホテル磯部ガーデン

せんべいに練り込まれた鉱泉の入り心地はというと……。

宿泊した「舌切雀のお宿 ホテル磯部ガーデン」には1階と2階に浴場があり、1階大浴場の片隅には源泉100％の浴槽がある。ここに入ると、お湯の特徴がよくわかる。

源泉100％の源泉風呂。こちらは男性用

少しひんやりした冷泉は、ほんのり、笹濁り。どっぷりと顎までつかると、塩辛さと磯の香りがふわりと漂う。羊水にぷかーっと浮かんでいるような浮遊感があり、とても心地よい。泉質はナトリウム−塩化物・炭酸水素塩泉で、神経痛や胃腸病に効果があるという。まさに入っても、食べてもワザありの湯なのだ。

「宝物殿」と名付けられた展示コーナーには文人墨客の書画とともに、飲泉カップが置かれていて、「飲める温泉」としての歴史を伝えている。

萩原朔太郎や竹久夢二、山下清の書画が展示されている

ホテル磯部ガーデンの祖先は代々庄屋を務める家柄で、旅館業を営む以前から多くの文人墨客との交流があったとか。地域の名士の宿だから、館内には貴重な作品が山のように保管されている。萩原朔太郎が宿泊時に残した屏風、竹久夢二の美人画ポートレート、山下清の墨絵……。

「舌切り雀」発祥の地と言われ、おばあさんが持ち帰った「葛籠」が残る

舌切雀神社にあった、黒く色づいた竹製のつづらや、雀の舌を切ったとされるハサミが展示されている。 小林一茶の「いくらくふものぞをふなよ雀の子」という句も残されている。さらにおじいさんの木彫り像はなんと高村光雲作！

雀の舌を切ったハサミ。おじいさんと雀の像は、彫刻家の高村光雲作

江戸時代の浮世絵師・歌川国芳の「吉原雀」は、幕府の禁止令を皮肉った戯画で、置き屋の芸妓や客が皆、雀の顔をしていて実にユーモラスだ。館内は、水が流れるロビー周りのしつらえがぜいたくで、壺や骨董品など見応えがある。 高崎駅からローカル線で約20分。首都圏から至近なのに、有名温泉地のような混雑はなく、のどかすぎる雰囲気が心地よかった。

帰りは榮泉堂で「150円のそば」を買って帰った。いまどきその金額で物が変えることに驚き、30年前の世界にタイムスリップしたんじゃないかと目を疑った。

余計なものを加えない磯部せんべいの素朴な味わいは、この温泉街の雰囲気そのもの。明治・大正・昭和・平成・令和と５つの時代を経てもなお、変わらぬ味を守り続けてきたこの温泉街を、ぜひ訪ねてほしい。

舌切雀のお宿 ホテル磯部ガーデン

住所：群馬県安中市磯部1−12−5

電話：027-385−0085

客室数：115室

料金：１泊2食1人1万6650円（１室2名利用時）〜

日帰り入浴:なし

文・写真／野添ちかこ

温泉と宿のライター、旅行作家。「心まであったかくする旅」をテーマに日々奔走中。「NIKKEIプラス1」（日本経済新聞土曜日版）に「湯の心旅」、「旅の手帖」（交通新聞社）に「会いに行きたい温泉宿」を連載中。著書に『旅行ライターになろう！』（青弓社）や『千葉の湯めぐり』（幹書房）。岐阜県中部山岳国立公園活性化プロジェクト顧問、熊野古道女子部理事。

しょっぱい源泉を飲んで、昭和の機械で焼く。磯部せんべいの秘密を巡る旅（15枚）