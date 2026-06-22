KDDIと沖縄セルラーは、UQ mobileの料金プラン「コミコミプランバリュー」に新たに加入したユーザーを対象に、月額料金を660円割り引く「UQコミコミおトク割」を6月25日から提供する。受付期間の終了日は未定。

13カ月間660円引き

コミコミプランバリューに新たに加入すると、通常は月額3828円のところ、加入月から最大13カ月間にわたって660円引きの月額3168円で利用できる。

「コミコミプランバリュー」は、毎月35GBのデータ容量と1回10分以内の国内通話かけ放題に加え、特典として「Pontaパス」などがセットになったプラン。別途申し込むと「au Starlink Direct専用プラン＋」を無料で利用できる。

au PAY ゴールドカードなら割引継続

「UQコミコミおトク割」は最大13カ月間に適用されるものだが、au PAY ゴールドカードを保有していると、特典の適用期間が延長される。

加入から13カ月目の末日～時点で「au PAY ゴールドカード」を保有しているユーザーは、14カ月目以降も同割引が継続して適用される。ゴールドカードの家族カードを保有している場合も対象となるが、14カ月目以降にカードを解約した場合は割引が終了する。