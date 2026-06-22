後半に攻勢を強めたエジプトが３−１でニュージーランドを下した。（C）Getty Images

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　現地６月21日に開催された北中米ワールドカップのグループＧ第２節で、エジプト代表とニュージーランド代表がBCプレイス・バンクーバーで対戦した。

　先手を取ったのはニュージーランド。15分、ペインの左CKにサーマンが打点の高いヘディングで上手く合わせてネットを揺らした。

　リードを許したエジプトだが、慌てることなく果敢に相手ゴールに迫る。27分、マルムシュがエリア外からコントロールシュートを放つ。これはGKクローコムに阻まれる。35分には、サラーがFKでゴールを狙ったが、決め切れない。

　その後はスコアボードが動かず。試合はニュージーランドの１点リードで折り返す。
 
　迎えた後半、攻勢を強めるエジプトが58分に同点に追いつく。ハニーのクロスにジーコがドンピシャのヘッドで合わせ、強烈な一撃を突き刺した。

　勢いに乗るエジプトは67分、逆転に成功する。サラーがボックス内でジーコとワンツーをし、最後は自慢の左足でゴールに流し込んだ。さらに82分、サラーの左CKからトレゼゲがダイビングヘッドでチーム３点目を奪う。

　このまま試合は終了し、３−１でエジプトが勝利した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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