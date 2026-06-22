「左おらんのかなと思ったら…」なぜ日本ハムはSBに10失点、近藤に2打席連続弾を浴びたのか 球団OBの考察「近藤封じ、栗原封じはあっても良かった」
近藤は古巣の日本ハム戦で7打点と暴れまくった（C）産経新聞社
日本ハムはリーグ戦再開後、本拠地で行われたソフトバンク3連戦に負け越し。カード初戦は先発伊藤大海の力投もあり、今期初の白星をマークしたが、2戦目は7-10とルーズベルトゲームを落とし、カード3戦目の21日のゲームは0-8の完封負けと一方的な展開となった。
【日ハムvsソフトバンク】投手陣崩壊し10失点…打線追い上げクローザー引き擦り出すも追いつけず『左投手わざわざ温存してる？』近藤1人に7失点…疑問が残る継投失敗が2つ【プロ野球解説】
なかなか王者をとらえきれない日本ハムの戦いぶりには球団OBから考察の声も上がっている。
日本ハムでかつてエースを務め、現在は野球解説者として活躍している岩本勉氏は自身のユーチューブチャンネルを6月21日までに更新。「【日ハムVSソフトバンク】投手陣崩壊し10失点…打線追い上げクローザー引きずり出すも追いつけず『左投手わざわざ温存してる？』近藤1人に7失点…疑問が残る継投失敗が2つ【プロ野球解説】」と題した動画で相手主軸の近藤健介に2打席連続弾、7打点を献上した20日のゲーム内容を取り上げている。
岩本氏が注目したのはカード2戦目、5回の継投シーンだった。先発の孫易磊は4回終了時に3失点。5回も先頭の正木智也に安打を許し、続く柳町達に四球を出し無死一、二塁の形を作られる。
ここで迎えるのは強打者、近藤健介。ベンチは2番手に救援右腕の菊地大稀を指名したが、この場面、岩本氏は「菊地出たときに左（の救援）おらんのかなと思ったら3枚おるわけですよ」「これ以上の失点は許されない場面で 左」「近藤封じ 栗原封じはあって良かったかなと思いました」とコメント。
この日は「堀に島本に上原も（ベンチに）入ってるから、左3枚も入れているんやったら、ここで火消し1枚使ってもいいと思う」と左を投入しても良かった場面だったと見解を示した。
結果として菊地は初球のフォークボールが高めに浮いたのを近藤に完璧に捉えられたとあって、手痛い一発になった。
しかし5回裏に日本ハムも盛り返す。吉田賢吾のレフトスタンドへの2ラン、清宮幸太郎の適時打で3−6と3点差とする。
追い上げムードの中で3番手にスイッチしたのが救援右腕の山本拓実だった。そして6回も二死二、三塁の好機で再び打席に近藤を迎える。
岩本氏は6回の継投においても「6回 左温存してるからと思ったら またここで山本やろ」と左を当てても良かった場面ではないかと見解を語る。
結果として山本は近藤に2打席連続となる左中間への15号3ランを浴びる。この日の近藤は7打点の荒稼ぎ、スキのない攻撃ぶりで日本ハムをしっかり叩いた。
この試合5回、6回の継投に関して「山本が悪いと言ってるんじゃない 菊地が悪いとも言ってない」と岩本氏は前置きしながら、「セオリーでもなく、しっかりアウトをとらなくてはいけない選手を当てているんだろうかと疑問を持っただけ」と最善の策を尽くしただろうかと疑問を呈した。
「継投は永遠のテーマ」としながら、ブルペンに入る投手たちは当然その日のコンディションや様々な状況が考慮されるとしながら、タフな戦いだったと認めた。
ソフトバンクは21日のゲームでも4番の栗原陵矢が両リーグトップとなる20号を放つなど、強力打線を形成している。
日本ハムは対ソフトバンクに今期1勝10敗と苦手意識を払拭できず。上位を目指すためには乗り越えなくていけない高い壁となっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]