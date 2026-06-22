【現地発】湧き上がった「ハポン」の大合唱 “温存”したいスウェーデン戦は奇策もあるか 1位突破を懸けた最終戦で問われる森保采配の真価【W杯】
第2戦でスタメン4人を入れ替えた森保監督。最終戦ではどんな手を打つのか(C)Getty Images
エルヴェ・ルナール監督新体制へ移行し、日本の前に立ちはだかるのではないかと見られたチュニジア。しかしながら、現地時間6月20日の日本代表は序盤から凄まじい迫力で敵陣に迫り、相手の良さを一切、出させなかった。
【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る
始まりは開始4分の鎌田大地の先制弾。右CB冨安健洋から鎌田、上田綺世を経て、長い距離を走った田中碧にボールが渡り、そこから中村敬斗が局面打開して、鎌田が仕留めるという理想的な一撃が生まれ、日本は間違いなく勢いに乗った。
流れを加速させたのが、絶対的エースFWの上田。2022年カタールW杯では第2戦・コスタリカ戦で先発1トップに起用されながら、仕事らしい仕事ができず、前半のみで替えられた屈辱を晴らすべく、自己研鑽を続けてきた成果が31分の2点目に凝縮されていた。
「率直に嬉しいです。4年前に自分が悔しい思いをして、そこから積み上げてきたものが繋がった感じです」と本人も力を込めていたが、あえて裏抜けした伊東純也にパスを出さず、自ら決め切ったところに、点取屋の強い自覚が伺えた。
69分にはその上田のフリックに抜け出した伊東が3点目をゲット。さらに83分には右ポケットに侵入した佐野海舟の浮き球のマイナスクロスを上田が滞空時間の長いヘッドで合わせ、4点目を叩き出す。鹿島アントラーズサポーターが喜びそうなホットラインが完成し、「それもあると思うし、何よりチームの結果につながってよかった」と佐野も嬉しそうにコメントしていた。
久保建英、町野修斗を欠いた攻撃陣が分厚さを示し、田中碧が加わったボランチが新たな色合いを示し、板倉滉と冨安のアヤックスコンビが入った最終ラインも安定。攻守両面でいい部分が光った4−0の完勝だった。日本はW杯に8大会連続出場しているが、ここまで対戦相手を完膚なきまでに叩いたのは初めてかもしれない。『強い日本』を目の当たりにしたエスタディオ・モンテレイの大観衆から「ハポン」の大合唱が湧き上がったが、それも納得の風格ある試合運びだった。
この勝利で日本は勝ち点を4に伸ばし、一足先にスウェーデンを5−1で倒したオランダと並んだ。が、オランダの方が得失点差で上回っているため、日本は現状2位につけている。
そのうえで、25日のグループ最終戦を迎えることになるが、日本の相手は勝ち点3で3位にいるスウェーデン、オランダの相手は2連敗でグループ敗退が決まったチュニジアということで、日本はやや不利な状況にいる。
前線の核となる上田は休ませたいところだが…(C)Getty Images
今後の決勝トーナメントの会場、対戦カードなどを有利に運びたいと思うなら、1位で突破する方がベターだが、スウェーデンからチュニジア戦のように大量点を取るのはややハードルが高そうだ。
しかも、先を見据えてメンバーを入れ替えなければいけない。チュニジア戦でMVP級の働きを見せた上田、伊東は温存したいし、堂安律や中村、鎌田らもプレータイムが長くなっている。試合間隔も4日と、初戦から第2戦までの5日より短い。主力の疲労を回復させながら、スウェーデンにスキを見せず、勝ち切るというのは非常に高いハードル。今こそ森保一監督のチームマネージメント力が問われるところだ。
オランダに惨敗したスウェーデンを見ると、アレクサンダー・イサクやヴィクトル・ギェケレシュら豪華攻撃陣の迫力は怖いが、守備の方はスキが多い。特にスピードには難があるため、次は前田大然を最前線に起用するのも一案ではないか。
爆発的な走力と速さを誇る韋駄天がゴール前をかく乱すれば、日本は必ず点を取れる。その前田を生かせる2列目やボランチ、サイドを配置することで、大量得点の可能性が広がってくる。チュニジア戦でいい味を出していた田中、板倉、冨安の連続起用も視野に入れつつ、指揮官には最大パワーを出せる陣容を整えてほしい。
彼らは21日夕方にベースキャンプ地・ナッシュビルに戻るが、この日はホテルで回復に努める予定で、本格的な再始動は22日からになる。22〜24日の3日間をいかにして有効活用し、グループ最終戦、そしてラウンド32への強固な体制を築いていくのか。この3日間は先々を踏まえても本当に大切な準備期間になりそうだ。
[取材·文:元川悦子]