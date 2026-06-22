「感激の涙が止まらない」美人モデル、プロサッカー選手とのウエディングフォト公開「W杯と被せたの？」
モデルで俳優の前田希美さんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で浦和レッドダイヤモンズの渡邊凌磨選手との結婚式の写真を公開しました。
【写真】前田希美＆渡邊凌磨の結婚式ショット
さらに「しばらく結婚式の投稿が増えると思いますが お付き合いお願いいたします」ともつづっており、今後もすてきな写真を公開していくことを明かしています。
コメントでは「宇宙一美しい花嫁です！！！」「おめでとうございます！！！ ドレス似合ってます可愛いです」「まーーじでかわいい姫！！」「感激の涙が止まらない」「W杯と被せたの？w」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】前田希美＆渡邊凌磨の結婚式ショット
「宇宙一美しい花嫁です！！！」前田さんは「私にはもったいないくらい 夢みたいな一日でした。 大好きな方々が同じ場所に集まって、 人生でこんなにも幸せな日があるんだなと思いました」とつづり、4枚の写真を公開。純白のウエディングドレスをまとった前田さんと、黒いタキシード姿の渡邊選手が寄り添う姿を見ることができます。幸せそうな笑顔の前田さんがとても美しく、印象的です。
コメントでは「宇宙一美しい花嫁です！！！」「おめでとうございます！！！ ドレス似合ってます可愛いです」「まーーじでかわいい姫！！」「感激の涙が止まらない」「W杯と被せたの？w」などの声が寄せられています。
「素敵夫婦すぎる〜、、」渡邊選手も19日、自身のInstagramで「誕生日おめでとう！！ 良い1年にしてください」とつづり、前田さんとの写真を公開。バースデープレートを手にしたツーショットをはじめ、前田さんのソロカットや渡邊選手の自然体な姿などが披露されています。ファンからは「素敵夫婦すぎる〜、、」「しあわせな気持ちになりました」「素敵です」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)