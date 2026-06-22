「Snow Man」で演技がうまいと思うメンバーランキング！ 2位「ラウール」、1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、Snow Manに関するアンケートを実施しました。その中から、「Snow Man」で演技がうまいと思うメンバーランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、28票を獲得したラウールさんです。192cmの抜群のスタイルを活かして世界基準のモデルとして活躍する一方、映画『ハニーレモンソーダ』の瑞々しい単独初主演で注目を集めました。さらに映画『赤羽骨子のボディガード』の熱演や、2025年に放送された連続ドラマ『愛の、がっこう。』への出演など、作品に圧倒的な華を添える表現の幅とカメラ前での強い説得力が、多くのファンから演技面でも高い支持を得ています。
▼回答者コメント
「愛のがっこうでの演技がとても印象的で、以前よりも表情で見せる演技が上手くなったと感じたから」(30代女性／埼玉県)
「ドラマを観て素敵だと思いました」(30代女性／奈良県)
「愛のがっこうの演技がものすごく上手だった」(30代女性／北海道)
見事1位に輝いたのは、223票という他の追随を許さない圧倒的な支持を集めた目黒蓮さんです。映画『月の満ち欠け』での好演による日本アカデミー賞優秀助演男優賞・新人俳優賞の受賞をはじめ、大ヒットドラマ『silent』（フジテレビ系）や『トリリオンゲーム』（TBS系）の連続ドラマ単独初主演など数々の話題作で社会現象を巻き起こしてきました。2026年には大ヒットコミックを実写化した主演映画『SAKAMOTO DAYS』も公開され、凄腕の殺し屋でありながら家族を溺愛する主人公を熱演。その丁寧で繊細な表現力とキャラクターを憑依させる圧倒的な演技力が、不動の評価を獲得しています。
▼回答者コメント
「スノーマンのなかでも、芸術的感性が高いと思う」(40代男性／埼玉県)
「ドラマや映画で主演を務める機会が多く、感情表現の自然さや存在感が高く評価されているからです」(60代女性／愛知県)
「セリフのない一瞬の表情や目線の動きだけで、登場人物の繊細な心理や葛藤をリアルに表現する高い表現力を持っている。役柄ごとに完全にその人物として生きる自然体な演技が秀逸で、視聴者の涙を誘い、物語の世界に深く引き込む強い引力がある」(60代男性／大阪府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：ラウール／28票
2位にランクインしたのは、28票を獲得したラウールさんです。192cmの抜群のスタイルを活かして世界基準のモデルとして活躍する一方、映画『ハニーレモンソーダ』の瑞々しい単独初主演で注目を集めました。さらに映画『赤羽骨子のボディガード』の熱演や、2025年に放送された連続ドラマ『愛の、がっこう。』への出演など、作品に圧倒的な華を添える表現の幅とカメラ前での強い説得力が、多くのファンから演技面でも高い支持を得ています。
「愛のがっこうでの演技がとても印象的で、以前よりも表情で見せる演技が上手くなったと感じたから」(30代女性／埼玉県)
「ドラマを観て素敵だと思いました」(30代女性／奈良県)
「愛のがっこうの演技がものすごく上手だった」(30代女性／北海道)
1位：目黒蓮／223票
見事1位に輝いたのは、223票という他の追随を許さない圧倒的な支持を集めた目黒蓮さんです。映画『月の満ち欠け』での好演による日本アカデミー賞優秀助演男優賞・新人俳優賞の受賞をはじめ、大ヒットドラマ『silent』（フジテレビ系）や『トリリオンゲーム』（TBS系）の連続ドラマ単独初主演など数々の話題作で社会現象を巻き起こしてきました。2026年には大ヒットコミックを実写化した主演映画『SAKAMOTO DAYS』も公開され、凄腕の殺し屋でありながら家族を溺愛する主人公を熱演。その丁寧で繊細な表現力とキャラクターを憑依させる圧倒的な演技力が、不動の評価を獲得しています。
▼回答者コメント
「スノーマンのなかでも、芸術的感性が高いと思う」(40代男性／埼玉県)
「ドラマや映画で主演を務める機会が多く、感情表現の自然さや存在感が高く評価されているからです」(60代女性／愛知県)
「セリフのない一瞬の表情や目線の動きだけで、登場人物の繊細な心理や葛藤をリアルに表現する高い表現力を持っている。役柄ごとに完全にその人物として生きる自然体な演技が秀逸で、視聴者の涙を誘い、物語の世界に深く引き込む強い引力がある」(60代男性／大阪府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)