スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が21日（日本時間22日）、フィリーズのブライス・ハーパー内野手（33）の復調の裏側に「重すぎるバット」があったと報じた。

ハーパーは20日（同21日）のメッツ戦で自身初のサイクル安打を達成すると、この日の同戦でも17号ソロを含む3安打を放ち、2試合連続で打線をけん引した。そのきっかけになったのが、普段の試合では使わない34インチ（約86.4センチ）、35オンス（約992.3グラム）の特製バットだったという。

現在のメジャーでは球速の高速化に伴い、35オンス級のバットを使う打者はほとんどいない。ハーパー自身が普段使用しているのは31.5オンス（約893グラム）だ。しかし、長年ケージで使い続けた重いバットを試合前の練習で振ったことで感覚が変わった。12日（同13日）のブルワーズ戦から5試合連続無安打と不振に苦しみ、17日（同18日）のマーリンズ戦では6試合ぶりの安打を放ったが、好打がフェンス手前で失速するなど本調子ではなかった。それを受け、珍しく屋外で打撃練習を行い、右翼3階席まで運ぶ豪快な打球を連発。「本塁打を打とうとしていただけ。楽しんでいた」と振り返った。

20日のメッツ戦でサイクル安打を達成。ハーパーは「もう少し長くボールを押し込む感覚が必要だった。それができた」と説明している。33歳になったハーパーは、もはや若き天才ではない。しかし、試行錯誤を続けながら自らの打撃をアップデートしている。

ジ・アスレチックは、サイクル安打の陰にあったのは偶然ではなく、長年使い続けてきた重いバットによって取り戻した感覚だったと伝えている。さらに20日の試合後、関係者から「明日もそのバットを使うのか」と聞かれたハーパーは即座に「使う」と返答。「追加で注文するのか」との問いにも「する」と答えたという。サイクル安打の立役者となった“35オンスの相棒”は、今後もしばらくハーパーの打席に影響を与えそうだ。