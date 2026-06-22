女優の土屋太鳳（31）が22日までにインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会における本田圭佑の解説を絶賛した。

W杯で日本人最多4得点の本田は初戦オランダ戦のNHKに続き、日テレ系のチュニジア戦の生中継でも解説を務め、ユニークな“本田節”がさく裂し、SNSでも話題となっている。

土屋は「サッカー！！！！！ワールドカップ！！！！！感動…！！！！！！！！」と書き出し、「本田圭佑さんの解説も本当に最高…！！！」と絶賛。続く投稿では、生放送出演のため日本テレビを訪れた写真をアップするとともに「昨日のサッカーワールドカップの中継を担当された日テレさん、パワースポットになっているような気がするのでたくさん空気浴びておこう…」とつづった。

本田は21日のチュニジア戦でも本音のコメントを連発。3−0の後半34分にMF鈴木唯人が左サイドからドリブル突破した際、ペナルティーエリア内へ侵入しようとすると、相手選手に2人がかりで倒されたことを受け「ファウル、ファウル、ファウルやろ。レフェリー。ふざけんなよ。どう見てもファウルやろぉ。ほら見て、あご痛いぐらいやられてんねんで。ほらほら、なんでこれでファウルちゃうの？」と叫び、Xでは本田の“ガチギレ”に「とても正直でよき」「笑ってしまった」「最高すぎる」「視聴者の声を代弁してくれる」「ほんまにこれはファウルだと思った」などの声が上がった。