遺品整理で見つけた“未使用ガラケー”、母に「無価値」と言われ捨てたけど…調べたら「高額品」だった!? プレミアム商品を見分けるポイントを紹介！

未使用のガラケーは高く売れる可能性がある

古いガラケーでも、未使用品であれば価値がつくことがあります。理由は、今では新品に近い状態のガラケーが手に入りにくくなっているためです。スマートフォンが主流になったことで、ガラケーの生産や販売は以前より少なくなりました。そのため、特定の機種を探している人にとって、未使用の端末は貴重に感じられることがあります。

特に、人気メーカーの機種、デザイン性の高いモデル、限定色、当時よく売れたシリーズなどは、大手フリマアプリやネットオークションで2万円～5万円超の価値が付くこともあり、コレクター需要が見込めます。

折りたたみ式の形やボタン操作のしやすさを好む人もいます。仕事用や通話用として、あえてガラケーを探す人もいるため、古いからといって価値がないとは限りません。

ただし、「未使用」と「新品同様」は同じではありません。長期間保管していると、電池パックが劣化していたり、外箱に汚れやへこみがあったりすることがあります。電源が入らない場合もあります。未使用であっても、保管状態によって査定額は変わります。

まずは、本体の型番、キャリア名、付属品の有無を確認しましょう。箱に書かれている型番をインターネットで検索すると、同じ機種がいくらで売られているかを調べられます。家族が「価値はない」と言っていても、すぐに処分せず、相場を確認することをおすすめします。



高く売れるかどうかは機種と付属品で変わる

ガラケーの価値は、単に古いか新しいかだけでは決まりません。重要なのは、需要がある機種かどうかです。たとえば、人気シリーズの最終モデル、限定カラー、海外でも評価されるデザインの端末などは、比較的高く売れる可能性があります。一方で、流通量が多く、状態も一般的な機種は、未使用でも高額になりにくいことがあります。

付属品の有無も大きなポイントです。外箱、説明書、保証書、充電器、卓上ホルダー、電池パックなどがそろっていると、コレクター向けの商品として見られやすくなります。反対に、本体だけの場合は、未使用でも査定額が下がることがあります。

また、ネットワーク利用制限の状態も確認しておきましょう。これは、端末が通信会社の制限を受けていないかを示すものです。古い端末でも、残債や契約状況によっては利用に制限がかかる場合があります。未使用のまま保管されていた端末なら問題ないことも多いですが、売る前にキャリアの確認ページで調べておくと安心です。

さらに、電源が入るかどうかも査定に関わります。未使用品を開封したくない場合は、無理に確認しないほうがよいケースもあります。未開封であること自体に価値があるためです。開けるかどうか迷う場合は、買取店に「未開封のまま査定できるか」を先に聞いてみましょう。



売る前には個人情報と売却先を確認する

遺品整理で見つかったガラケーを売るときは、個人情報の確認が欠かせません。未使用に見えても、過去に一度だけ電源を入れて設定していた可能性があります。電話帳、メール、写真、メモ、発着信履歴などが残っている場合は、売却前に必ず削除しましょう。

ただし、故人の端末を勝手に操作することに抵抗がある場合もあります。その場合は、家族で話し合い、必要な写真やデータがないかを確認してから初期化するのがよいでしょう。充電器がなくて確認できないときは、携帯ショップや買取店に相談する方法もあります。

売却先は、リサイクルショップ、スマホ・携帯専門の買取店、フリマアプリ、ネットオークションなどがあります。手軽なのは買取店ですが、珍しい機種はフリマアプリやオークションのほうが高値になることもあります。

ただし、個人間取引では、商品の状態説明や発送、購入者とのやり取りが必要です。トラブルを避けたい人は、専門店で査定してもらうほうが安心でしょう。

また、査定は1社だけで決めないことが大切です。古い端末の価値は店によって判断が分かれます。ある店では数百円でも、別の店ではコレクター向けとして高く評価されることがあります。時間に余裕があれば、複数の買取サービスで見積もりを取りましょう。



まとめ

未使用のガラケーは、古いからといって必ず価値がないわけではありません。人気機種や限定モデル、付属品がそろった端末であれば、コレクター需要によって高く売れる可能性があります。特に、未開封や新品に近い状態のものは、処分する前に相場を調べる価値があります。

一方で、すべてのガラケーが高額になるわけではありません。機種、状態、付属品、電池の劣化、ネットワーク利用制限などによって価格は変わります。売却前には、型番を調べ、同じ機種の販売価格や買取価格を確認しましょう。

遺品整理では、早く片付けたい気持ちになることもあります。しかし、故人が大切に保管していたものが、思わぬ価値を持っていることもあります。捨てる前に一度査定を受ければ、納得して手放しやすくなります。価値がつかなかった場合でも、携帯ショップなどの回収サービスを利用すれば、個人情報に配慮しながら安全に処分できます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー