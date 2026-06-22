2026年にデビュー30周年を迎えたPUFFY。長年第一線で活動を続けてきた二人は、その節目をどのように受け止めているのだろうか。

PUFFY 30th Anniversary Live『One Night "Birthday" Carnival』の放送を前に、大貫亜美と吉村由美にインタビュー。30年という年月への率直な思い、「家族ではなくビジネスパートナー」と語る二人の関係性、奥田民生への変わらぬ敬意、そして30周年ライブの見どころについて聞いた。

■「30年ってすごいな」――節目を迎えた率直な思い

PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night "Birthday" Carnival』 Photo by Kenji Miura

――デビュー30周年を迎えた率直な心境をお聞かせください

大貫亜美(以下、大貫)「30年というと、とても長い時間のように思いますが、やってきたことを考えると『それなりに年月は経つものだな』というのが率直な感想ですかね。体感的にはとても短く感じますが、とてもたくさんの経験をさせていただいたので、『30年ってすごいな』って思います」

――長く活動を続ける中で、変わらず大切にしてきたことや、自然と変化してきたことはありますか？

吉村由美(以下、吉村)「時代に合わせて意識はしてないですけど、必ずちょっとずつは変わってきていると思うので、『あえてどこを変えましょう』という話とかはないんですが、多少なりともちょっとずつ成長してるから変わってると思うんです。

それと、PUFFYとしてのスタイルは、変えずにやってきているつもりはないんですが、やっぱり昔から知っている2人なので、変わるタイミングがなかったといいますか(笑)。関係性も変わらず、好きなファッションもあんまり変わってないので、そういう意味では変わらずにずっと過ごしているのかなと思います。

でも、自分たちが思うには、やっぱり『良い具合に成長しているのではないのかな』とも思っています」

――お二人にとって、お互いはどのような存在ですか？

大貫「仲が良いので、よく『家族のような』と言っていただくことがあるんですが、でも『ビジネスパートナー』ですよね」

吉村「Yes！(笑)」

大貫「こんなに上手くやっていけているのは、やっぱりこうして『仕事で出会っている』というのも多少はあると思いますし、共に戦っているので。私たちの意見はまずは固めつつ、周りの人と意見交換をする、という感じの日々なので。それで30年やってきたので、あくまでもビジネスパートナーです(笑)」

――最近、お二人が楽しんでいる音楽やエンタメ作品があれば教えてください

大貫「何だろう......。でも、2人共通でよく韓国ドラマを観たりしますね。で、お薦めし合ったりしています」

■「先生」と慕う奥田民生との絆

Photo by Kenji Miura

――PUFFYとして活動する中で、大きな影響を受けた音楽やアーティストについて教えてください

吉村「個々では、10代・20代に聴いてきた音楽は全然違うかもしれないんですけど、PUFFYとしてはやっぱり『奥田民生さん』が、一番近くにいてくれて。民生さんという大きな背中を見て育っているので、私たちには本当に民生さんの音楽もそうですけど、人間性もそうで、すべてが自分たちに影響を与えていると思います」

――奥田民生さんとの関係性、そして今回の共演に対する思いをお聞かせください

大貫「まあ、いつまで経っても『先生』であり、『先生、先生』って敬いながらも、どこか私たちは『先生ちゃん』って呼んでる(笑)ところもあるので。そうさせてくれている民生さんの、寛容さというか、懐の深さ・広さを今回の共演で見て取れるのではないのかなと思います。

私たちがすごく民生さんのことが大好きなのも溢れ出ていると思いますし、民生さんからの愛情もあると思いますので、それが、ああいう形で実現して本当に私たちは嬉しいです」

■30周年ライブで実現した特別な共演

――「PUFFY 30th Anniversary Live『One Night "Birthday" Carnival』」の見どころを教えてください

吉村「まず、オープニングから結構いろいろ考えて、曲順も2人でたくさん考えてやったので、すごく『良い流れになったな』と思うのがひとつ。

それと、奥田民生さんと一緒にステージに上がることは今まで何度もあったんですけども、PUFFYの2人と民生さんの『3人だけ』でステージに上がるということはやったことがなかったので、それが自分たちにとっても一番の見どころかなと思います」

――今年はスカパー！も30周年を迎えられておりますが、同じ節目を迎える存在として、スカパー！にメッセージをお願いいたします

吉村「うーん、30年間お世話になっております。ありがとうございます。まだまだお互い頑張っていければなと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします」

大貫「お願いします！」

文＝HOMINIS編集部

放送情報

M-ON! LIVE PUFFY 「PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival』」

放送日時：2026年6月27日(土)19:00〜

チャンネル：MUSIC ON! TV（エムオン!）

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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