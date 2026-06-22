氷川きよし、若い頃の父を顔出し公開「お仕事の姿格好良い」「どことなく似てる」の声【父の日】
【モデルプレス＝2026/06/22】歌手の氷川きよしが6月21日、自身のInstagramを更新。父の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】48歳人気歌手「タクシー運転手の制服がお似合い」若かりし日の父顔出し
氷川は「6月21日、父の日おめでとう。お願いだから。ずっと元気で毎年お祝いしたい」とつづり、写真を投稿。タクシー運転手の制服を着てタクシーと共に写る若き日の父の姿と「HIKAWA KIYOSHI」と印刷されたキャップを被った後ろ姿を写したモノクロ写真を披露した。最後に「目には見えませんが 絶対に親子の絆は永遠でなんです」「世界中のお父さんありがとう。Thank you dad」と感謝を記している。
この投稿には「優しい言葉が沁みます」「タクシー運転手の制服がお似合い」「お父様への思いが素敵」「メッセージに感動です」「どことなく似てる」「親孝行の姿にグッときました」「お仕事の姿格好良いです」「後ろ姿が力強い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳人気歌手「タクシー運転手の制服がお似合い」若かりし日の父顔出し
氷川は「6月21日、父の日おめでとう。お願いだから。ずっと元気で毎年お祝いしたい」とつづり、写真を投稿。タクシー運転手の制服を着てタクシーと共に写る若き日の父の姿と「HIKAWA KIYOSHI」と印刷されたキャップを被った後ろ姿を写したモノクロ写真を披露した。最後に「目には見えませんが 絶対に親子の絆は永遠でなんです」「世界中のお父さんありがとう。Thank you dad」と感謝を記している。
◆氷川きよしの投稿に反響
この投稿には「優しい言葉が沁みます」「タクシー運転手の制服がお似合い」「お父様への思いが素敵」「メッセージに感動です」「どことなく似てる」「親孝行の姿にグッときました」「お仕事の姿格好良いです」「後ろ姿が力強い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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