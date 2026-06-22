【リンガーハット】夏の期間限定メニュー第2弾、3品を展開　「夏辛ちゃんぽん」がリニューアル登場

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」は、冷やしメニューの「豚しゃぶ冷やしちゃんぽん」「豚しゃぶ冷やしめん」2品と、辛味のある「夏辛ちゃんぽん」の発売を6月22日から順次開始した。期間限定で販売し、一部店舗を除く全国の店舗で取り扱う。

「季節の麺三味 夏の期間限定メニュー」の第2弾で、今回は3品をラインアップした。基本の販売価格は、冷製メニュー2品いずれもレギュラーが税込980円。「夏辛ちゃんぽん」は同サイズで税込1,180円。メニュー概要は以下の通り、価格はいずれも税込で表記。

〈メニュー概要〉

◆「豚しゃぶ冷やしちゃんぽん」

コクのあるオリジナルのちゃんぽんスープに胡麻の風味を加え、豚しゃぶと相性の良い味わいに仕上げた。全粒粉入りの冷やし麺との組み合わせや国産野菜の食感も楽しめる。別添えの花椒ラー油で辛さを調整できる。

◆「豚しゃぶ冷やしめん」

甘めの醤油だれに酸味をきかせた特製甘酢だれを合わせ、豚しゃぶやフリルレタス、パプリカなどの国産野菜を具材に使用した。こちらも花椒ラー油を添えて味の変化を楽しめる仕様にしている。

【上記2品の販売価格】

レギュラー(麺200g): 980円(特別価格:1,000円)

麺少なめ(麺100g): 900円(特別価格:920円)

麺1.5倍(麺300g): 1,060円(特別価格:1,080円)

◆「夏辛ちゃんぽん」

過去に販売した「夏辛ちゃんぽん」を改良したメニュー。とんこつベースのスープに唐辛子とファージャオオイルを加え、刺激的な辛味を味わえる“食欲をそそる”赤いスープに仕上げた。トッピングの肉味噌を溶かしながら味の変化を楽しめる。

【販売価格】

レギュラー(麺200g): 1,180円(特別価格:1,200円)

麺少なめ(麺100g): 1,100円(特別価格:1,120円)

※夏辛ちゃんぽんの低糖質麺への変更: 全サイズ+200円

■販売概要（3品共通）

発売日: 2026年6月22日(月)から順次 ※期間限定で販売

販売エリア: 全国の「リンガーハット」店舗(一部店舗を除く)

※地域別の特別価格は、東京23区、北海道、沖縄県、小田急マルシェ町田店、新横浜北口店、成田 国際空港第3旅客ターミナルビル店、京都四条河原町店、難波千日前店、福岡空港国内線 ターミナルビル店の店舗に適用される。

※テイクアウトの場合は容器代が別途30円かかる。

※デリバリーは価格が異なる。

〈「リンガーハット」について〉

1962年7月に長崎市で創業した外食チェーンの株式会社リンガーハットが手がける長崎ちゃんぽん専門店。1974年に開業し、全国564店舗を展開(2025年5月末時点)。長崎ちゃんぽんや長崎皿うどんが主力商品で、全メニューに国産野菜を100%使用。タイやカンボジアなど海外にも店舗網を広げている。