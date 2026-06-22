サッカーの元韓国代表FWのレジェンド、パク・チソン氏（45）が、ワールドカップ（W杯）北中米大会に出場している日本代表と韓国代表の戦力分析を行い、「日本がリードしているのは間違いない」との見解を示した。

「日本は急に上手くなったのではなく、持続的に少しずつ成長」

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2026年6月22日に報じた。

グループFの日本（FIFAランキング18位）は、15日に行われた第1節で、オランダ（同8位）と2−2で引き分け、貴重な勝ち点「1」を獲得した。21日の第2節では、チュニジア（同45位）から4ゴールを奪って勝利した。

第2節を終え、1勝1分けの勝ち点「4」。得失点差でオランダがグループ首位に立ち、日本は2位につけている。

一方、グループAの韓国は、12日の第1節でチェコを2−1で下し、勝ち点「3」を獲得した。19日に行われた第2節では、地元メキシコに0−1の惜敗。グループAは、2戦2勝のメキシコが1位通過を決め、1勝1敗で2位の韓国は、25日に南アフリカと対戦する。

「スターニュース」によると、パク氏は、韓国放送局が中継した21日の日本対チュニジア戦の解説を務めたという。

試合は、FW上田綺世（27）が2ゴールを決めるなど、日本がチュニジアを寄せ付けずに4−0で快勝した。日本のW杯4得点は、10年南アフリカ大会のデンマーク戦の3−1を上回る最多得点となった。

記事によると、パク氏は日本がW杯で躍動する理由について、こう分析した。

「ヨーロッパに進出した日本人選手だけでも100人近くいる。単に急に上手くなったのではなく、持続的に少しずつ成長し、今の位置までたどり着いた点が印象的だ。これは逆に、我々もそうなることができるという意味でもある。韓国代表も次の試合が残っているだけに、また違った姿を見せてほしい」

「韓国選手は一定したパフォーマンスを維持できない」

そして、実況アナウンサーが、現状の日韓代表の戦力差について問うと、次のように持論を展開した。

「日本は（自分たちが準備した）姿をすでに示しており、それをかなりうまく維持している反面、韓国は浮き沈みが激しく、大きく揺れ動いている印象だ。韓国も非常に優れた選手を擁しているにもかかわらず、一定したパフォーマンスを維持できない点は残念だ。今後の試合次第で変わる部分は間違いなくあり、残りの試合をもっと見なければ分からないが、現時点だけを見れば、日本がリードしているのは間違いない」

パク氏は00年に、J1リーグの京都パープルサンガでプロデビューを飾った。03年にオランダに渡り、05年にイングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドFCに移籍した。

韓国代表としては3度、W杯に出場し、チームのエースとしてけん引した。現在は後進の指導に当たりながら、テレビの解説を務めているという。