【フリュー：カプセルトイ市場参入】 12月より発売予定

フリューは、カプセルトイ市場へ参入することを発表した。「ころんと、カプセルチャージ。」をスローガンにカプセルトイ商品を開発し、2026年12月より発売を開始する。

同社のカプセルトイ事業は、「世界観ビジネス」におけるプライズ（クレーンゲーム景品）やホビー物販、オリジナルくじに次ぐ、新たな柱の創出を目指して設立。「世界観ビジネス」の新たな柱の創出・事業の強みの横展開を今後も検討していくとのこと。

また、同社調べのカプセルトイに関する調査結果なども公開された。

「世界観ビジネス」で培った強み、「IP獲得力」「商品開発力」「プライズの人気オリジナルシリーズ」を活用

「世界観ビジネス」の強みは、フィギュアや“かわいい”ぬいぐるみをはじめとする様々なアイテムでの“世界観表現力”やクオリティ、約250件＊2にのぼる幅広い取り扱いIP数だと考えています。さらに、独自のコンセプトを持たせたオリジナルプライズシリーズ『もちぴこ』、『ミルキーボア』、『ぬーどるストッパーフィギュア』なども制作。「絶妙なバランス」「顔が良い！」「クオリティ高すぎ」「まさか商品化されるなんて！」などのご好評の声をいただいており、多くのキャラクターファンの方から支持されています。

IPの獲得力やキャラクターの魅力を表現する商品開発力、プライズのオリジナルシリーズの展開といった、これまでの「世界観ビジネス」で培った強みを活かし、ユーザーニーズの高いバリエーション豊かな商品をお届けしてまいります。

＊2・・・2026年3月末時点 フリュー調べ（現在商品化しているIP、商品化予定IPを含む）

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