【漢字クイズ】「不壊」はなんて読む？「ふかい」ではありません！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「不壊」はなんて読む？
小学校で習うようなお馴染みの漢字でも、思いがけない読み方をすることがあります。
「不壊」もその1つで、「ふかい」と読んでしまいそうですよね。
みなさんは「不壊」の正しい読み方を知っていますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ふえ」でした！
「不壊」は、壊れないことを意味する言葉です。
紛らわしいのですが、「壊す」を「えす」と読むこともあります。これは、破れる・壊れるという意味です。
漢字には音読みと訓読みがあることは、みなさんご存じですよね。実は音読みにも種類があり、「壊」を「え」と読むのは、呉音と呼ばれるとても古い読み方なのです。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部