【漢字クイズ】「不壊」はなんて読む？「ふかい」ではありません！

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日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「不壊」はなんて読む？

小学校で習うようなお馴染みの漢字でも、思いがけない読み方をすることがあります。

「不壊」もその1つで、「ふかい」と読んでしまいそうですよね。

みなさんは「不壊」の正しい読み方を知っていますか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ふえ」でした！

「不壊」は、壊れないことを意味する言葉です。

紛らわしいのですが、「壊す」を「えす」と読むこともあります。これは、破れる・壊れるという意味です。

漢字には音読みと訓読みがあることは、みなさんご存じですよね。実は音読みにも種類があり、「壊」を「え」と読むのは、呉音と呼ばれるとても古い読み方なのです。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部