カーリングのロコ・ソラーレの集合ショットが話題になっている。

かつてロコ・ソラーレで活躍した石崎琴美さんが、２２日までに自身のインスタグラムを更新。「今日、チュニジア戦を観ながらふと…ワールドカップって６〜７月に開催しているイメージがあるのに、前回大会は合宿中のカルガリーで観ていたよな？あれ？と思って調べてみたら、前回のカタール大会は夏の暑さを避けるため、史上初の冬季開催だったとのこと。」と、４年前の写真をアップ。

「日本戦はもちろん、海外同士の試合も観られるものは全部観戦！！なんなら試合時間に合わせて自分たちのトレーニング時間を調整するほどの徹底ぶりでした アツイ１ヶ月だった そんなことを思い出して写真を遡ったら、ありました（サッカーを観ながら夕湖さんのお誕生会をした日だと思われます）」と当時を振り返っている。

写真には、藤沢五月、吉田夕梨花、鈴木夕湖、そして今年３月３１日に退団を発表した吉田知那美の姿も。知那美が「そうだ！なんでうちらカナダであんなに応援できてたんだろうと不思議に思ってたら…！！」とコメントしたほか、フォロワーからは「ちなみさんがいる 激熱」「よーく見ると知那美ちゃんもいるぅ〜」「日本代表が日本代表を応援してる」「素敵ですね！」「かわいい」などの声が寄せられている。