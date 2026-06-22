

乃木坂46

乃木坂46が、7月22日に42枚目となる最新シングル「是非に及ばず」を発売する。そのジャケットアートワークが公開となった。

【写真】公開された乃木坂46「是非に及ばず」ジャケットアートワーク５種

今作のビジュアルコンセプトは「眩光を探して」。巨大な花を眩い光・太陽の象徴として散りばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影したジャケットアートワークは、まだ見ぬ夏の輝きに向かって進む軽やかなアクティブさと、花の持つ力強さを重ね、華やかさと力強さの意思を込めたジャケットアートワークとなっている。今作のクリエイティブは鈴木司が手掛けた。

「是非に及ばず」は6月13日より先行配信がスタートし、“真夏の全国ツアー2026”初日となる福井公演にて初披露された楽曲で、今までの乃木坂46のイメージを更新するような、彼女たちの新しい1面を引き出す1曲となっている。

現在開催中の真夏の全国ツアー2026は6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日〜23日の計4日間にわたり実施となる。