純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースする４人組男性歌謡グループ「モナキ」が２２日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会・試飲会に出席した。

モナキは４月に発表したデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＳＮＳを中心に大きな話題を呼んでいる。この日は企業のＰＲイベントに初登場。テレビカメラ１２台、スチールカメラエリアは６０席以上が埋まるほどの報道陣が集結した。サカイＪｒ．は「ドキドキしますね。とてもありがたいので、なるべく緊張しないようにお話しできれば」と意気込んだ。

「味わうごほうびフルーツ」フラッペは、メロン（６月２３日発売）、ストロベリー（７月７日発売）、シャインマスカット（７月２８日発売）、マンゴー（８月１１日発売）、ピーチ（８月１１日発売）の５種類を展開する。税込み３８０円。じんが「まず最初に思ったことは見た目の楽しさ、カラフルさ。モナキといえばカラフル、カラフルと言えばモナキ。ぴったりなんじゃないか」と胸を張れば、おヨネも「上品さを感じる。上品と言えばモナキ、モナキといえば上品」とじんのコメントにかぶせ、会場の笑いを誘った。