資産、全部売ってみた…池谷直樹が長男の言葉に男泣き
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#４を６月18日（木）夜11時より放送した。
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
今回、番組最大の目玉となるのが、新システム“ギフティングステージ”で、自らの売れる資産を売却してもなお新たな夢への目標金額に届かない挑戦者のために“ギフテンダー”として大物資産家たちが集結。挑戦者の本気のプレゼンを聞き、「この人の人生の再スタートを応援したい！」と心が動かされた資産家は自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与。単に私物を売るだけでは終わらない資産家たちとのヒリヒリするような真剣勝負のピッチと善意によって奇跡の再スタートが切られる緊迫の瞬間は今シーズンの見どころ。
６月18日（木）放送の#４では、国民的番組『筋肉番付』などで活躍し“モンスターボックス23段”の世界記録を持つ元体操選手・池谷直樹が登場。ニュースで報じられた「借金１億2000万円」の理由について、自らが立ち上げようとした舞台のツアー直前に仲介人に任せていた「旅行会社への未払いが判明」「夜逃げみたいなかたちでいなくなってしまった」と詐欺被害に遭った壮絶な過去を明かす。現在はキッチンカーでのたこ焼き販売や舞台出演、体操教室をしながら借金を返済しつつ、コロナで挫折した「アクロバットレストラン」を復活させるという夢を持つ池谷。必要資金9600万円という莫大な額を前に、自宅の売却までを視野に入れた「家族会議」の模様も放送された。家族に負担をかけることへの葛藤を抱える池谷に対し、三男・優久翔さんは「家族は応援してあげないといけない」と背中を押す。さらに、長男の池谷匠翔騎手へのインタビュー映像も公開され、「お母さんからLINEで『匠翔のものが売られるかも』『大事なのがあったら言って』って来ていた」と語った匠翔騎手。「お父さんの夢であるレストランの立ち上げはとても応援しています」「お父さんのためになるなら、売ってもらっても構わないです」という力強いエールがVTRで流れると、スタジオの池谷は男泣き。家族全員で夢を応援する姿にスタジオは感動に包まれた。
そんな池谷が、夢を叶えるために査定に出したものの中には、自身を象徴する“栄光の資産”である「モンスターボックス（23段の跳び箱）」も。「売るなら今かもしれない」と語る専門家によって詳細な査定が行われると、スタジオで発表された査定額はなんと350万円。「23段の跳び箱に希少価値があり、池谷直樹が持つことで唯一無二の存在になる」「イベントでの収益化が見込める」という査定理由と驚きの高額査定にMCの吉村崇は驚愕し、小島瑠璃子も大興奮。
そして、大物資産家（ギフテンダー）たちが、挑戦者の想いを聞いて「応援したい！」と思えたら自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与する“ギフティングステージ”では、人生初のピッチを敢行した池谷。「引退したアスリートたちを１人でも多く救いたい」「このアクロバットのエンターテインメントというものが日本にできたという爪痕を残したい」と熱い想いを語り、スタジオで12段の跳び箱を完璧に成功させるパフォーマンスで覚悟を示した。ギフテンダーの一人であるトップ起業家・竹之内教博からは「不器用だけど、男らしい」と称賛の声が上がった一方で、「金額が金額だけに中途半端に応援するぐらいだったら……」と厳しい意見も。果たして、池谷の熱意はギフテンダーたちの心を動かし、応援金を勝ち取ることができたのか？そして、提示された金額に池谷が下した「受け取るか、受け取らないか」の決断とは？気になる“ギフティングステージ”の結末は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
６月18日（木）放送の#４では、国民的番組『筋肉番付』などで活躍し“モンスターボックス23段”の世界記録を持つ元体操選手・池谷直樹が登場。ニュースで報じられた「借金１億2000万円」の理由について、自らが立ち上げようとした舞台のツアー直前に仲介人に任せていた「旅行会社への未払いが判明」「夜逃げみたいなかたちでいなくなってしまった」と詐欺被害に遭った壮絶な過去を明かす。現在はキッチンカーでのたこ焼き販売や舞台出演、体操教室をしながら借金を返済しつつ、コロナで挫折した「アクロバットレストラン」を復活させるという夢を持つ池谷。必要資金9600万円という莫大な額を前に、自宅の売却までを視野に入れた「家族会議」の模様も放送された。家族に負担をかけることへの葛藤を抱える池谷に対し、三男・優久翔さんは「家族は応援してあげないといけない」と背中を押す。さらに、長男の池谷匠翔騎手へのインタビュー映像も公開され、「お母さんからLINEで『匠翔のものが売られるかも』『大事なのがあったら言って』って来ていた」と語った匠翔騎手。「お父さんの夢であるレストランの立ち上げはとても応援しています」「お父さんのためになるなら、売ってもらっても構わないです」という力強いエールがVTRで流れると、スタジオの池谷は男泣き。家族全員で夢を応援する姿にスタジオは感動に包まれた。
そんな池谷が、夢を叶えるために査定に出したものの中には、自身を象徴する“栄光の資産”である「モンスターボックス（23段の跳び箱）」も。「売るなら今かもしれない」と語る専門家によって詳細な査定が行われると、スタジオで発表された査定額はなんと350万円。「23段の跳び箱に希少価値があり、池谷直樹が持つことで唯一無二の存在になる」「イベントでの収益化が見込める」という査定理由と驚きの高額査定にMCの吉村崇は驚愕し、小島瑠璃子も大興奮。
そして、大物資産家（ギフテンダー）たちが、挑戦者の想いを聞いて「応援したい！」と思えたら自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与する“ギフティングステージ”では、人生初のピッチを敢行した池谷。「引退したアスリートたちを１人でも多く救いたい」「このアクロバットのエンターテインメントというものが日本にできたという爪痕を残したい」と熱い想いを語り、スタジオで12段の跳び箱を完璧に成功させるパフォーマンスで覚悟を示した。ギフテンダーの一人であるトップ起業家・竹之内教博からは「不器用だけど、男らしい」と称賛の声が上がった一方で、「金額が金額だけに中途半端に応援するぐらいだったら……」と厳しい意見も。果たして、池谷の熱意はギフテンダーたちの心を動かし、応援金を勝ち取ることができたのか？そして、提示された金額に池谷が下した「受け取るか、受け取らないか」の決断とは？気になる“ギフティングステージ”の結末は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
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