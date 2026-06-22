「ひぐらしのなく頃に」新作TVアニメーション制作決定PV

「ひぐらしのなく頃に」新作アニメが制作決定。アニメーション制作は、20年前に同作を手がけたスタジオディーンが担当。メインキャスト情報も公開され、前原圭一役を保志総一朗、竜宮レナ役を中原麻衣、園崎魅音・園崎詩音役をゆきのさつき、北条沙都子役をかないみか、古手梨花役を田村ゆかりが引き続き担当することが発表された。

TVアニメ放送20周年を記念して6月21日に配信された、“綿流しの日”特番内で新PVの公開とともに発表された。あわせて公開されたメインビジュアルには、「みんな、おかえり」のコピーとともに、笑顔の竜宮レナが描かれている。

(C)2026竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会

また、TVアニメ20周年を記念した周年ロゴも公開。20年の重みを想起させる日めくりカレンダーをモチーフに、レナのナタがあしらわれた印象的なデザインとなっている。

(C)2026竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会

【作品情報】 スタッフ原作：竜騎士07/07th Expansionアニメーション制作：スタジオディーンキャスト前原圭一：保志総一朗竜宮レナ：中原麻衣園崎魅音・詩音：ゆきのさつき北条沙都子：かないみか古手梨花：田村ゆかり 20周年オフィシャルコメント 原作：竜騎士07

--TVアニメ「ひぐらしのなく頃に」が今年で20周年を迎えることになりました。今のお気持ちをお教えください。

これほどの長きにわたって応援して頂ける作品になるとは、夢にも思いませんでした。

さすがに20年も経ったせいなのか、部活メンバーのはっちゃけぶりに、何だか若い時の黒歴史ノートを見てしまったような恥ずかしさを感じてしまうこともありますが、これが若さなんだなぁと噛み締めております。

--新シリーズのアニメを期待してくれている皆さんへコメントお願いします。

圭一たち部活メンバーを中心とした新たな物語と、これまでとは違う新たな惨劇をどうかお楽しみいただければ幸いです。

再び新しいアニメが作られることになったのは全て、今も応援して下さる皆さんのお陰です！

アニメに限らず、『ひぐらし』も竜騎士07も、ここまでやって来れたのは全て応援のお陰です。心から感謝しています！

前原圭一役：保志総一朗

--TVアニメ「ひぐらしのなく頃に」が今年で20周年を迎えることになりました。今のお気持ちをお教えください。

アニメひぐらしも20周年ですか！いやぁ～早い、時が経つのが早い！

でもホント今でもひぐらし好きのファンの方々がたくさんいますし、そういう声を直接いただく機会も多くて、ありがたいし嬉しいな～と思います。

ひぐらしに関わることが出来て本当に幸せですね。

--新シリーズのアニメを期待してくれている皆さんへコメントお願いします。

なんと、TVアニメ新シリーズですって!? いやぁ～実は、新シリーズをやる、という事を聞いてはいるんですが、内容についてはまだな～んにも知らない状態なんですよね…。果たして次はどんなひぐらしが展開されるんでしょうか？

惨劇なのか……、お笑いなのか？(笑) 戦々恐々として待ちたいと思います。

そう！ 皆さんと同じ気持ちで楽しみにしていたいと思いますよ！

竜宮レナ役：中原麻衣

--TVアニメ「ひぐらしのなく頃に」が今年で20周年を迎えることになりました。今のお気持ちをお教えください。

作品20周年、本当におめでとうございます！

初めて関わらせていただいてから、もうそんなに経つなんて驚きです。ずっと途切れることなく活動が続いている作品なので、この作品、そして何より作品を愛し続けてくださる皆さんと一緒にここまでキャリアを歩んでこられたことが、本当に嬉しくて幸せです。時が経っても全く色褪せない魅力に、改めてこの作品の凄さを実感しています！

--新シリーズのアニメを期待してくれている皆さんへコメントお願いします。

なんと、ここにきてアニメの新シリーズ制作決定が発表となりましたね!! 実は現段階では、どのようなストーリー展開になるのか、キャスト陣も詳細をまだ聞いていない状態です。そのため、みなさんとまったく同じ真っ白な気持ちで、これからの展開にドキドキワクワクしております。一体どんな物語が動き出すのか、制作開始とこれからのオンエアが本当に心待ちでなりません。あー! 今から楽しみすぎて胸が高鳴っています！

園崎魅音・詩音役：ゆきのさつき

--TVアニメ「ひぐらしのなく頃に」が今年で20周年を迎えることになりました。今のお気持ちをお教えください。

「もう20周年」なのか「まだ20周年」なのか分からないくらい思考がバグってます。アニメが始まる前にCDドラマをやっていたので、実質的には20年以上が経過しているわけですが、アニメが始まった後も、CDドラマはじめゲーム等で定期的に接して来たので、出会った頃から常に伴走してくれている感じがします。魅音・詩音を演じる機会を与えてもらった事に、そして、長きに渡り愛してくださってる皆さまに、心から感謝します。

--新シリーズのアニメを期待してくれている皆さんへコメントお願いします。

新シリーズのお話を初めて聞いた時は、本気なのか冗談なのかわかりませんでした。いやでも業卒の例もあるしなあ、本気？ いやでもまさか……。この思考の繰り返しで、未だに本当かどうかの確信がありません。このコメントが発表される頃に、ようやく実感が湧いてくるのかもしれません。魅音・詩音を演じられる幸せを噛み締めて、今の自分に出来る全てを出し尽くしたいと思っています。

北条沙都子役：かないみか

--TVアニメ「ひぐらしのなく頃に」が今年で20周年を迎えることになりました。今のお気持ちをお教えください。

「ひぐらしのなく頃に」20周年おめでとうございます！

この作品に出会えたこと、そして部活メンバーに出会えたことを本当に嬉しく思います。

なかなかなめくるめくな恐怖もありましたが、数々の試練を乗り越え、部活メンバーと支え合いながら、刺激的な体感でした！

ひぐらしファンの皆さんも一緒かな？w

これからもずっと大好きな作品です私にとって大切な宝物です♥

--新シリーズのアニメを期待してくれている皆さんへコメントお願いします。

20年という長い年月を経て、再び新しい「ひぐらしワールド」に参加出来ると思うと、本当に楽しみでなりません。

これまで作品に加えて、新シリーズでどのような物語が描かれるのか待ち遠しいです。

そして再び雛見沢のみんなに会えること、ひぐらしを愛するファンの皆様と一緒にまた迎える事が出来て本当に嬉しいです♥

古手梨花役：田村ゆかり

--TVアニメ「ひぐらしのなく頃に」が今年で20周年を迎えることになりました。今のお気持ちをお教えください。

ひぐらしシリーズにはじめて参加させていただいたのはドラマCDでした。

それからテレビアニメになって、それからもう20年……。

こんなに長く愛される作品に関わらせていただけて、キャラクターを愛してくださる方々がたくさんいて、その子の声を担当させていただいていることがとても嬉しいです。

歳を重ねて時間が経つスピードがとても早くなったと感じるのですが、もう20周年なことに驚いています。本当におめでとうございます！

--新シリーズのアニメを期待してくれている皆さんへコメントお願いします。

まさかのテレビアニメ新シリーズ! みなさんも驚いたかもしれませんが、私も驚いています。

そしてみなさんと同じように嬉しいし楽しみです。

どのシリーズの展開にも驚きましたし、先が気になってヤキモキしていました。

また新しいお話に触れることができるのがとても嬉しいです。

収録が始まるのが楽しみです。みなさんも楽しみにしてくださいね！