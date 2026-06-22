かっぱえびせん袋が激変！人気漫画家が余白に絵描き大反響「この考え天才的」「こんなんバカ売れ」
漫画家・一葵さやかが21日、自身のXを更新し、アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアルカナ・シャドウを描いたお菓子のパッケージを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】可愛い！かっぱえびせん袋に描かれたキュアアルカナ・シャドウ
Xでは「白黒パッケージのかっぱえびせんを、アルカナシャドウちゃん仕様にしました。空白が何か描けと言ってくる」と、お菓子のパッケージにキュアアルカナ・シャドウの絵を落書き。
すると、ネット上では「この考え天才的よね イラストレーター(もしくは漫画家さん)がプレゼント企画に使えそう」「高付加価値が付与されている」「こんなんバカ売れですやん」「手描きだそうですが、こちらホンモノ(コラボ商品)かと思いました」などと大反響。
これに一葵は「えびせんのらくがき予想以上の反響を頂きありがとうございました。以前鉛筆で描いたのも含めて…これは今後どうしたらいいのか とりあえずえびせんは食べちゃっていいですかね？また描きます！！」と反響に驚いている。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」で、大人気のキャラクターとなっている。
【写真】可愛い！かっぱえびせん袋に描かれたキュアアルカナ・シャドウ
Xでは「白黒パッケージのかっぱえびせんを、アルカナシャドウちゃん仕様にしました。空白が何か描けと言ってくる」と、お菓子のパッケージにキュアアルカナ・シャドウの絵を落書き。
これに一葵は「えびせんのらくがき予想以上の反響を頂きありがとうございました。以前鉛筆で描いたのも含めて…これは今後どうしたらいいのか とりあえずえびせんは食べちゃっていいですかね？また描きます！！」と反響に驚いている。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」で、大人気のキャラクターとなっている。
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