モナキ・じん、ケンケンに間違われる 「もしかしてモナキさんですか？」に喜ぶも
純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキ（じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネ）が22日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会に参加。快進撃を続けるモナキにとって、初の企業のPRイベントとなった。
【写真】爽やか…！笑顔をみせるじん
PRイベントは初となったモナキ。サカイJr.は「ドキドキしますね。とてもありがたいのでなるべく緊張しないようにお話できればと思います」とさわやかに話した。商品ラインラアップを見たじんは「まず最初に思ったのが見た目の楽しさカラフルさ。というところかなと思いました。ワクワクするような気持ちになるものでした。カラフルと言えばモナキ、モナキといえばカラフルですので、ぴったりなんじゃないかな」と胸を張った。果肉感あふれる商品におヨネは「上品さを感じるような商品だなと思った。上品といえばモナキ、モナキといえば上品ということで」とにんまりだったがケンケンは「我々に上品さありますか？」と苦笑いを浮かべていた。
商品にかけて、最近の“ひやっとした体験”を話すことに。じんは「ケンケンに間違えられてケンケンのふりをしました」とフリップに書いた。「先日、とあるご飯屋さんに行って、お会計の際に若い女性の店員さんで最後にスゴいキラキラした笑顔で『もしかしてモナキさんですか？』と。すごいうれしかったので『そうですよ』と言ったんです。浸透してうれしいなと思ったんですけど、その後にもっとキラキラした顔で『大好きなんです！ケンケンさんですよね！』と。めちゃくちゃ気まずくなった…。『違います』とも言えなくて。『ケンケンです』と言って立ち去りました」とエピソードを披露。「僕、ウソがつけなくて、人がいいので胸が痛くてヒヤヒヤしました」とうそぶいていた。
じんは、ケンケンのものまねをしたそう。ケンケンは「僕がヒヤヒヤしました。変なことをしてないかな、と」と苦笑いし、じんは「ケンケンといえば美しい唇。僕は唇が薄いので、とっさに下唇を出しました」とものまねを披露して笑わせていた。
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で発売（※ストロベリーを除く）する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場し、移り変わる季節の果実を楽しめる。
【写真】爽やか…！笑顔をみせるじん
PRイベントは初となったモナキ。サカイJr.は「ドキドキしますね。とてもありがたいのでなるべく緊張しないようにお話できればと思います」とさわやかに話した。商品ラインラアップを見たじんは「まず最初に思ったのが見た目の楽しさカラフルさ。というところかなと思いました。ワクワクするような気持ちになるものでした。カラフルと言えばモナキ、モナキといえばカラフルですので、ぴったりなんじゃないかな」と胸を張った。果肉感あふれる商品におヨネは「上品さを感じるような商品だなと思った。上品といえばモナキ、モナキといえば上品ということで」とにんまりだったがケンケンは「我々に上品さありますか？」と苦笑いを浮かべていた。
じんは、ケンケンのものまねをしたそう。ケンケンは「僕がヒヤヒヤしました。変なことをしてないかな、と」と苦笑いし、じんは「ケンケンといえば美しい唇。僕は唇が薄いので、とっさに下唇を出しました」とものまねを披露して笑わせていた。
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で発売（※ストロベリーを除く）する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場し、移り変わる季節の果実を楽しめる。